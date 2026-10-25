Reacția genială a lui Cristi Chivu după ce Inter a întors Fiorentina. Ce i-a rugat pe jucători

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, grație a două goluri marcate în prelungirile partidei. Cristi Chivu a trăit intens finalul duelului care a păstrat trupa de pe ”Giuseppe Meazza” în vârful ierarhiei.

Cristi Chivu jubilează după victoria dramatică contra Fiorentinei 2-1

La finalul partidei spectaculoase, Cristi Chivu a oferit primele reacții. Tehnicianul român este mulțumit cu evoluția jucătorilor săi și crede că Inter merita victoria, întrucât a dominat copios duelul contra Fiorentinei. Antrenorul ”nerazzurrilor” a subliniat lipsa de ocazii a echipei lui Paolo Vanoli.

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”Mă gândeam la tot ce am făcut astăzi: conduși cu un șut de la 30 de metri, la cât de bine am jucat, la câte intrări în careu, șuturi. Am fost răsplătiți pentru că nu am renunțat deloc, ne-am păstrat luciditatea. Complimente alor mei! Au făcut tot ce puteau pentru obiectiv: victoria. Sunt meciuri care nu sunt simple. Speram să să marcheze acel penalty, dar și dacă pierdeam aș fi spus aceleași cuvinte. Băieții mei merită felicitările”, a spus Cristi Chivu, pentru DAZN.

Inter a ajuns la 5 dueluri în actualul sezon în care a revenit pe tabelă după ce a fost condusă. Antrenorul român pregătește astfel de scenarii și pune foarte mult accent pe modul în care fotbaliștii săi reacționează în momentele dificile.

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”Fotbalul e îndeajuns să nu reunți, să nu te prăbușesti. De când am ajuns (n.r. – la Inter) le-am spus să joace până la final. Le-am spus că vreau să văd jucători care cred până la final, să nu văd că se ceartă cineva la greșeli. Vor fi și meciuri în care nu vom reveni după ce suntem conduși, dar și când conducem și apoi pierdem. Acesta e fotbalul. Trebuie să ai mentalitate și atât”, a continuat antrenorul lui Inter.

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Inter a obținut majoritatea punctelor din acest sezon după ce a întors scorul

Echipa lui Cristi Chivu pare că este . Inter a ajuns la al cincilea meci din actuala stagiunea în care reușește acest scenariu. Mai mult, formația de pe ”Giuseppe Meazza” a rămas neînfrântă în acest sezon din Serie A. Acestea sunt meciurile în care Inter a egalat sau a întors scorul:

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Inter – Fiorentina 2-1

Bologna – Inter 1-3

AS Roma – Inter 2-2

Inter – Napoli 3-2

Inter – Udinese 5-3

În cele 5 meciuri, elevii lui Cristi Chivu au salvat 13 puncte dintre cele 22 obținute în acest sezon. Astfel, fără revenirile din partidele menționate, Inter ar fi acumulat numai 9 puncte în Serie A și s-ar fi clasat pe locul 13.