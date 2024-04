Rafa Nadal revine pe terenul de tenis, chiar în Spania. Acesta va avea parte de un duel inedit încă din primul tur al turneului de la Madrid.

Reacția incredibilă a lui Darwin Blanch după ce a aflat că va juca împotriva lui Rafa Nadal la Madrid. Americanul are doar 16 ani

. Darwin Blanch, americanul în vârstă de doar 16 ani, va avea șansa de a se duela cu unul dintre cei mai buni tenismeni din istorie.

Adolescentul va avea parte de o partidă la care nu s-ar fi gândit vreodată. Al doilea său meci în circuitul profesionist ATP va fi chiar împotriva legendarului Rafa Nadal. Duelul va fi unul extrem de interesant având în vedere diferența de vârstă dintre cei doi. Nadal are 37 de ani în timp ce Blanch are doar 16 ani.

Americanul a avut o reacție senzațională pe social media. Vizibil entuziasmat de tragerea la sorți, acesta a postat o poză pe social media în care a scris: “Guys I play Nadal” (Prieteni, joc împotriva lui Nadal).

Tânărul sportiv este văzut de presa internațională drept un tenismen de mare perspectivă. A reușit anul trecut să ajungă în semifinalele de juniori la Wimbledon și Roland Garros. Blanch și-a făcut debutul la seniori în martie atunci când a jucat în turneul ATP de 1000 de puncte de la Miami. A pierdut în primul tur, însă a făcut o figură frumoasă în partida cu Tomas Machac, în care a cedat cu 6-4, 6-2. După această evoluție, a beneficiat de un nou wildcard. Organizatorii turneului de la Madrid au luat decizia de a-i da o șansă tânărului sportiv clasat pe locul 1028 ATP.

Blanch, lăudat de presa din Spania

Presa din Spania a vorbit despre potențialul lui Darwin Blanch. Jurnalistul iberic José Morón de la a transmis că tânărul sportiv are potențialul să devină unul dintre cei mai buni tenismeni din circuitul ATP. Acesta a precizat:

„La 16 ani, deține unele arme neîntâlnite pentru cineva de vârsta lui. În opinia mea, are elementele pentru a ajunge un jucător de Top 10. Și-a făcut apariția devreme, câștigând primul punct ATP când avea doar 14 ani și 5 luni, fiind al doilea cel mai tânăr jucător care reușește acest lucru.

Este semifinalist la juniori la Roland Garros și Wimbledon, ceea ce denotă un merit extraordinar în dreptul lui, deoarece înfruntă acolo copii mai mari decât el. Are calități foarte bune: având 1,90 înălțime, poate servi fără probleme cu peste 210 km/h. Serviciul este, fără îndoială, cea mai importantă armă a lui. Când și-o va îmbunătăți, va deveni unul dintre cei mai buni din circuit. Are toate armele pentru a ajunge sus, are un stil de joc destul de agresiv, nu se mișcă rău pe linia de fund și are încă mult spațiu pentru a progresa”.

Câștigătorul din meciul Rafa Nadal – Darwin Blanch va evolua în împotriva lui Alex De Minaur. Australianul nu va juca în primul tur deoarece este cap de serie numărul 10.