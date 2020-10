Reacţia islandezilor după ce ne-au eliminat din barajul pentru EURO 2021: ”Am fost stresaţi”

Selecționerul islandezilor Erik Hamren a reacționat după ce formația sa a eliminat România din barajul pentru EURO 2021.

Islanda a învins România, scor 2-1, în semifinalele barajului și urmează să întâlnească Ungaria în deplasare pentru un loc la turneul final de vara viitoare.

Presa islandeză a exultat după victoria împotriva ”tricolorior” și l-a ridicat în slăvi pe Gylfi Sigurdsson, eroul națiunii după acest meci.

Islandezii au reacționat după ce s-au calificat în finala barajului pentru EURO 2021

”Sunt foarte mulțumit de felul în care am jucat. Într-un meci ca acesta, lucrurile mici contează și a fost important să înscriem primul gol. Am simțit că avem jocul în mâna noastră înainte de a fi penalizați cu acel penalty”, a fost reacția lui Erik Hamren, după ce islandezii ne-au eliminat în barajul pentru EURO 2021.

”Ne-am cam stresat după aceea, dar totuși am reușit să-i împiedicăm să creeze șanse reale. Gylfi Sigurdsson a marcat două goluri fantastice și a avut ghinionul să nu mai înscrie și altele”, a punctat selecționerul suedez al Islandei, conform site-ului UEFA.

”Am fost foarte compacți, am creat multe șanse și am împiedicat adversarul să creeze mult. În a doua repriză ne-am retras cam mult, dar, în general, am fost foarte puternici și este bine să fim din nou împreună. Ne uităm doar înainte. Aceasta a fost doar prima repriză din drumul spre etapa finală. Vom face tot ce putem pentru a câștiga și următorul joc”, a declarat Aron Gunnarsson, căpitanul Islandei.

”Este un sentiment grozav. A fost foarte bine să înscriem două goluri și să ne punem într-o poziție bună. Ar fi fost ceva mai bine să fi avut mai mult control al jocului în final, dar în general am simțit că suntem la comandă. Am arătat de-a lungul anilor că suntem foarte buni sub presiune și cumva reușim întotdeauna să păstrăm o poziție ca aceasta până la final”, a spus și Gylfi Sigurdsson.

”Mă simt fantastic. Scopul nostru este să ne calificăm la EURO și acesta a fost primul pas. A fost un meci dificil împotriva unei echipe puternice, dar am jucat grozav. Ar fi trebuit să înscriem mai mult. Am obosit spre final. Am fost accidentat de câteva săptămâni și nu sunt la capacitate maximă, dar am reușit să trec peste”, a afirmat și Johann Gudmundsson.

Confruntarea de la Reykjavik s-a încheiat 2-1 după un meci în care rămânem cu multe regrete și în care trebuie să recunoaștem că am avut puține realizări, singurul șut pe spațiul porții fiind la faza penalty-ului.

