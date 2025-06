Reacția italienilor după debutul lui Chivu la Inter: „Nu a fost medicamentul care să te facă uiți de PSG!” Ce a declarat antrenorul român

Românul a preluat echipa după plecarea lui Simone Inzaghi în Arabia Saudită dar, cel puțin pentru moment, echipa lui nu a reușit să șteargă impresia negativă lăsată de italieni în finala Ligii Campionilor.

Chivu a folosit șapte titulari care au pierdut finala Ligii Campionilor

Asta a fost părerea presei din Peninsulă, care a văzut și părți bune și mai puțin bune în evoluția lui Inter Milano. “Mexicul şi nişte nori peste capul lui Inter. Soarele nu străluceşte după debutul nerazzurrilor la Cupa Mondială a Cluburilor. Acest 1-1 nu a fost medicamentul care să te facă să uiţi meciul cu PSG”, a scris Gazzetta dello Sport.

Chivu nu a schimbat sistemul lui Inzaghi. A mers tot pe o formula cu trei fundași centrali și a folosit în echipa de start șapte jucători care au fost surclasați de PSG: Inter a început în formula: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto– Lautaro Martinez, Esposito. Pe parcurs au mai intrat Luis Henrique, Susic, Zalewski, Di Marco și Thuram.

Lautaro Martinez, singurul atacant de top

“Debutul lui Chivu a fost un amestec de semne încurajatoare. A adus noi oameni în primul unsprezece, dar şi de alte lucruri care dau de gândit. Linia defensivă a fost nesigură şi atacul nu are variante de rezervă de nivel ridicat. Să-i mulţumim lui Dumnezeu că există Lautaro”, au mai scris italienii.

Inter a dominat meciul, a avut posesie superioară și mai multe șuturi la poartă și cornere, dar jocul nu i-a impresionat pe jurnaliștii italiei.

“Ruginit e un cuvânt subestimat pentru prima repriză. Inter s-a chinuit să se relaxeze în prima repriză. Manevrele din atac au fost lente şi mexicanii nu s-au chinuit să se apere. Meciul cu Urawa de sâmbătă va fi decisiv pentru a ieşi din grupă”, a punctat cel mai important cotidian de sport din Italia.

În ciuda părerii, nu tocmai laudative, a presei după primul meci al lui Inter, cu el pe bancă, Chivu s-a declarat mulțumit, per ansamblu, de joc. A acuzat condițiile – meciul s-a jucat pe o căldură infernală – și lipsa de prospețime fizică a elevilor lui. Plus o concentrare modestă în fața porții.

Românul e nemulțumit de lipsa de concentrare în fața porții

„Inter a dat tot ce a putut. Nu caut scuze, dar acum avem puțină energie și de aceea ne-am chinuit puțin. Dar, per total, am avut totuși o prestație bună. Ne-am creat multe ocazii, am greșit la finalizare și la ultima pasă și ne-a lipsit puțină foame în fața porții. Am fi putut face mai bine, mai ales în repriza a doua, când am fost lenți. Dar prefer să subliniez angajamentul echipei”, a spus Chivu la final.

El a intrat puțin și în detalii tehnice. „I-am pus în dificultate prin rotații, dar puteam ataca mai bine linia defensivă și evita să fim surprinși în ofsaid. În repriza a doua am fost puțin lenți în construcție, am creat câteva ocazii, dar ne-a lipsit un pic de agresivitate în fața porții. Problema a fost că ne-am expus în tranziții, unde ei au fost foarte buni. Ne-a lipsit un pic circulația rapidă a mingii și verticalitatea, dar per total băieții au dat tot ce-au avut mai bun”,

Inter întâlnește sâmbătă Urawa Red Diamonds, din Japonia, care a pierdut primul meci, 1-3 cu River Plate. În ultimul meci din grupă, milanezii se duelează cu multipla campioană a Argentinei.