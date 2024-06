Reacția Jandarmeriei după ce ultrașii români au fost reținuți de poliția germană: „Nu le-am furnizat noi informații” Exclusiv

sau la intrarea în Germania și nu au fost lăsați să asiste la meciul dintre România și Ucraina. Prima reacție a Jandarmeriei Române după acuzele grave ale ultrașilor.

Jandarmeria Română se apără după acuzele ultrașilor: „Autoritățile germane sunt singurele abilitate să dispună astfel de măsuri”

Reporterii FANATIK au stat de vorbă cu un reprezentant al Jandarmeriei, care a explicat punctul de vedere al autorităților române: „Vă transmit care sunt informațiile pe care le avem: 1. Persoanele la care se face referire au fost oprite la graniță de către autoritățile germane, nu de către jandarmii români.

2. Autoritățile germane sunt singurele abilitate să dispună astfel de măsuri”, a declarat Ana Burchi, purtătorul de cuvânt al instituției, în exclusivitate pentru FANATIK.

Peste 100 de ultrași de la „Uniți Sub Tricolor” și „Honor Et Patria” au fost opriți pe aeroportul din Munchen în momentul în care se aflau la graniță. Poliția germană avea numele lor, CNP și pozele acestora. Toți cei care s-au aflat pe aceasto listă nu au fost lăsați să treacă de vamă, pe motiv că sunt suporteri periculoși.

„La punctul de control din aeroportul Munich suntem trași pe dreapta pentru un control amănunțit. Sosesc cei de la Interpol și mă învită la o plimbare, iar cu prilejul ocaziei îmi interzic intrarea în Germania pe următoarele motive: – dețin materiale (n.r eșarfă, tricou) cu numele unui grup cunoscut ca fiind foarte periculos și pentru că am haine care sunt purtate de persoanele extrem de rasiste”, a povestit unul dintre ultrașii echipei naționale.

Jandarmeria Română: „Nu le-am furnizat noi numere de înmatriculare sau CNP-uri”

Ana Burchi a contactat FANATIK și a ținut să precizeze: „Nu le-am furnizat noi nici CNP-urile, nici numerele de înmatriculare. Ideea este că poliția germană face controale la toate punctele de trecerea frontierei pe toată perioada Campionatului European

Acum trebuie să ne gândim că sunt 22.000 de suporteri români care vor participa la meciuri și doar un număr mic a fost oprit. Repet, nu Jandarmeria Română a oferit informații autorităților germane. În niciun caz. Am văzut și comunicatul suporterilor.

Noi suntem prezenți în Germania doar ca să asigurăm spirit operațional polițiștilor germani. Trebuie să colaborăm cu ei, dar doar pe partea asta de sprijin operațional. În niciun caz nu le oferim noi informații despre suporteri”.

Din informațiile FANATIK, se pare că poliția germană ar fi găsit asupra a 9 suporteri români materiale pirotehnice și articole vestimentare care ar instiga la violență și ură rasială, precum și cagule. Autoritățile germane ar fi luat astfel decizia să îi oprească pe suporteri.

Suporterii din grupul Ultras Craiova au avut parte de un tratament și mai dur la intrarea în Germania: „Mai rău ca în celulă”

FANATIK a stat de vorbă cu un reprezentant al grupului Ultras Craiova. : „Am fost reținuți acolo timp de 10 ore fără niciun motiv. Ne-au fost luate telefoanele din primele 10 minute.

Ne-au ținut 10 ore la secție, am dat declarații și am stat efectiv pe arest preventiv. S-au întocmit dosare. Mai rău decât o celulă. Un container cu trei bănci. Am stat acolo timp de opt ore cred. Am avut doar apă. Efectiv am stat închiși. Era mai bine într-o celulă.

Și ne-au spus că nu avem voie să mergem la meci. Avem interzis să călcăm în Munchen în ziua meciului. Motivul e că din informațiile transmise de Jandarmeria Română și statul român suntem considerați huligani periculoși”, a mai declarat unul dintre reprezentanții grupului Ultras Craiova.