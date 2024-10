Reacția lui Adi de la Vâlcea după ce nepoata sa a ”rupt scena” la Vocea României: Roxana Dobrițoiu: ”Și-ar fi dorit altceva”. Exclusiv

În urmă cu doar câteva zile, mai exact pe data de 27 septembrie 2024, Roxana Dobrițoiu, nepoata lui Adi de la Vâlcea, a făcut o impresie bună pe scena de la Vocea României. Artista a interpretat piesa „Made in Romania” a lui Ionuț Cercel. Convins de prestația ei, Smiley a întors scaunul și a luat-o în echipa lui. În exclusivitate pentru FANATIK, Roxana ne oferă primele declarații despre ce a spus unchiul ei despre concursul de talente.

Adi de la Vâlcea: ”Să fi cântat o piesă care să-mi fi pus cu adevărat vocea în valoare”

Roxana Dobrițoiu este cunoscută în mediul artistic, ea interpretând atât R&B, cât și muzică de petrecere. Cântă de la vârsta de 13 ani și, de asemenea, știe să cânte la chitară și la pian. După difuzarea ediției de la ProTV, unde , ne-a oferit primul interviu în care ne povestește cum i-a venit ideea înscrierii în concurs, dar și ce a spus unvhiul său, Adi de la Vâlcea după ce a văzut momentul ei la televizor.

Cum ți-a venit ideea de a te înscrie la Vocea României?

– Roxana Dobrițoiu: Ideea de a participa la Vocea Romaniei a fost, pur și simplu, un gând spontan. Am văzut o reclamă la tv și am simțit că trebuie să merg la preselecție neapărat.

– Mai aveai nevoie de confirmări în ceea ce privește talentul tău muzical sau de ce ai decis să participi?

– Eu am încredere în mine, însă consider ca în această meserie ai nevoie toată viața de confirmarea talentului. Asta mai ales când vine vorba despre cel mai greu talent-show din România. Am vrut să îmi demonstrez mie că se poate. De asemenea, am simțit nevoia de o schimbare, așadar am ales să merg la Vocea României pentru a-mi demonstra mie că pot.

În ce echipă de la Voce visa Roxana să ajungă?

Interpretând piesa ”Made in Romania” ai reușit să îl convingi pe Smiley să se întoarcă și ai ajuns în echipa lui. Dar, înainte de competiție la cine visai să ajungi?

– Cred că puterea atracției a funcționat pentru mine pentru că mi-am dorit extrem de mult să se întoarcă Smiley. Apreciez toți antrenorii, sunt niște artiști extraordinari, însă eu am crescut pe muzica lui Smiley. Sunt o mare fană a lui!

Ce au spus membrii familiei tale despre participarea la emisiunea de la ProTv?

Familia mea a fost foarte încântată pentru decizia mea de a participa la Vocea României. Se mândresc toți cu asta!

Ce sfaturi ți-a dat unchiul tău, Adi de la Vâlcea? Sau nu i-ai spus până nu a apărut emisiunea pe tv?

Unchiului meu nu i-am spus de Vocea României nimic. Doar după ce am trecut cu bine de preselecții. Vestea l-a încântat foarte tare, deși și-ar fi dorit să fi cântat o piesă care să-mi fi pus cu adevărat vocea în valoare. Însă, a fost fericit și mândru oricum, deoarece este o mare realizare să ajungi pe scena de la Vocea României.

Cum s-a făcut cunoscută nepoata lui Adi de la Vâlcea?

Roxana face parte dintr-o familie de lăutari, cunoscută de ani de zile în media ca fiind . Este mare fană a superbei Beyoncé, încercând să-i copieze stilul, de aici fiind numită de presă “Beyoncé de România”.

Chiar dacă este nepoata lui Adi de la Vâlcea, acesta nu a acceptat să facă o piesă împreună cu Roxana până când aceasta nu este în totalitate pregătită din punct de vedere vocal.

A întâmpinat multe încercări pe plan muzical. A descoperit că are noduli pe corzile vocale, ceea ce au dus-o în pragul depresie. De patru ani amână operația, deși medicii i-au spus că este singura soluție pentru ca aceștia să fie îndepărtați.