Sport

Reacția lui Adrian Mihalcea după ce UTA a rămas fără victorie în SuperLiga: ”Trebuie să reușim”

UTA a remizat cu Rapid, scor 0-0, și a rămas fără victorie în actualul sezon al SuperLigii. În ciuda situației precare din clasament, Adrian Mihalcea (50 de ani) a simțit o schimbare la echipa sa.
Traian Terzian
08.08.2026 | 06:30
Reactia lui Adrian Mihalcea dupa ce UTA a ramas fara victorie in SuperLiga Trebuie sa reusim
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Ce presimte Adrian Mihalcea (50 de ani) după UTA - Rapid 0-0. Sursă foto: Alexandra Fechete/SPORT PICTURES
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UTA și Rapid și-au împărțit reprizele de dominare, astfel că rezultatul final este unul satisfăcător. Chiar dacă arădenii au rămas fără succes în acest start de stagiune, Adrian Mihalcea s-a arătat mulțumit de băieții săi.

Prima reacție a lui Adrian Mihalcea după UTA – Rapid 0-0

Imediat după încheierea partidei care a deschis etapa a 4-a a SuperLigii, tehnicianul ”Bătrânei Doamne” s-a arătat convins de faptul că UTA va începe să lege victoriile și va reuși să iasă din subsolul clasamentului.

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”În primul rând sunt mulțumit de atitudinea și de răspunsul băieților, după ultima prestație. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune din campionatul nostru. Cred că a fost un meci frumos. E un rezultat de egalitate echitabil. S-au împărțit perioadele de dominare și de posesie, dar și numărul de ocazii.

Trebuie să reușim să aducem și victorii. Dacă ne uităm în clasament, chiar și după patru etape, eu zic că nu stăm bine. Am jucători cu calitate, am jucători cu experiență și am jucători care pot decide meciul. Răspunsul primit astăzi din partea lor mă face să cred că etapele viitoare vom câștiga și vom lega aceste victorii”, a declarat Mihalcea, la flash-interviu.

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Mihalcea a pierdut un jucător de bază

Antrenorul formației arădene s-a arătat indignat de faptul că a pierdut un jucător important la întâlnirea cu Rapid. Mijlocașul Alexi Pitu s-a accidentat la genunchi, a părăsit terenul pe targă, iar verdictul în cazul său va veni după ce va face un RMN.

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”Păcat că iarăși pierdem un jucător (n.r. – Alexi Pitu). Mâine (n.r. – sâmbătă, 8 august) vom vedea după RMN. Îl doare genunchiul. Perioada de indisponibilitate nu are cum să fie mai mică de o săptămână. Pentru mine e destul de dificil”, a spus Mihalcea.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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