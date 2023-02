Reacția lui Andrei de la Mireasa după ce Simona a oprit cunoașterea: „La mine e totul sau nimic”

Care a fost reacția lui Andrei de la Mireasa după ce Simona a oprit cunoașterea. Tânărul a fost destul de nemulțumit de această decizie a tinerei.

Andrei de la Mireasa, deranjat după ce Simona a oprit cunoașterea

este supărat după ce Simona a decis să vrea să oprească cunoașterea. Chiar și așa, concurentul a spus că respectă decizia celei pe care o voia drept iubită.

ADVERTISEMENT

Andrei de la Mireasa a mărturisit că a pus-o la încercare de multe ori pe Simona și chiar a adoptat toate atitudinile posibile în preajma ei, dar niciuna nu a părut să o impresioneze pe fată.

Astfel, după ce a văzut că Simona nu dă semne că ar fi și ea interesată să-l cunoască mai bine pe Andrei, acesta a renunțat la a o mai cuceri.

ADVERTISEMENT

„De multe ori, am pus-o pe Simona la încercare, cu mai multe chestii. Am fost și drăguț, și așa, am fost în mai multe feluri ca să văd cum reacționează. Ea le ia mult prea personal anumite chestii. Eu am încercat, am avut răbdare, am fost drăguț, am mai zis niște chestii poetice așa, ca să văd poate îi place într-un fel.

Am fost serios, foarte serios, am fost mai glumeț, a văzut toată lumea. Nu mai încerc. O respect așa cum e ea, dar nu mai. Puteam să fac mai multe, dar nu, să văd și din partea ei, să simt și din partea ei ceva. N-am simțit foarte multe din partea ei, dar m-am apropiat de ea. Îi respect decizia. La mine e da sau nu, e totul sau nimic”, a mărturisit Andrei.

ADVERTISEMENT

Reacția mamei lui Andrei după ce Simona l-a respins

Mama lui Andrei a fost și ea foarte supărată pe Simona și chiar a acuzat-o că se joacă cu inimile celor nevinovați. Mai mult decât atât, mama a spus că avea așteptări foarte mari de la Simona, dar a fost dezamăgită.

”Aș vrea să-i spun Simonei că este urât din partea ei și aveam așteptări de la ea pentru că este o fată matură, a văzut și știe multe probabil.

ADVERTISEMENT

Nu cred că ar trebui să se joace cu sufletul unui om. Andrei când se implică, se implică cu totul. Nu merita”, a mai adăugat mama concurentului.