Sport

Reacția lui Andrei Nicolescu după ce Alex Pop și-a programat nunta în ziua derby-ului Dinamo – FCSB: ”Cred că s-a și gândit”

Alex Pop (26 de ani) va absenta de la partida Dinamo - FCSB pentru că are programată nunta. Cum a reacționat președintele Andrei Nicolescu (49 de ani) la aflarea veștii.
Traian Terzian
29.05.2026 | 07:30
Reactia lui Andrei Nicolescu dupa ce Alex Pop sia programat nunta in ziua derbyului Dinamo FCSB Cred ca sa si gandit
ULTIMA ORĂ
Andrei Nicolescu (49 de ani) a explicat situația cu nunta lui Alex Pop (26 de ani) chiar în ziua meciului Dinamo - FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dinamo se pregătește de cea mai importantă întâlnire a sezonului, duelul cu rivala FCSB din finala barajului pentru Conference League, dar nu-l va avea la dispoziție pe Alex Pop. Atacantul și-a stabilit în aceeași zi nunta, iar Andrei Nicolescu a mărturisit că știa acest lucru.

Cum l-a scuzat Andrei Nicolescu pe Alex Pop, care va avea nunta în ziua meciului Dinamo – FCSB

Informația a fost dezvăluită de antrenorul Zeljko Kopic la conferința de presă premergătoare jocului. Deși nu a părut deloc împăcat cu această situație, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a încercat totuși să-l scuze pe jucător.

ADVERTISEMENT

”Pop are nunta, știam de ceva timp. Nu e ok, dar nici nu avem cum să-l acuzăm, a programat-o de acum un an. Nu pot să-l acuz, nu e o chestie pe care a făcut-o în ultimul timp. Cred că s-a și gândit să o pună vineri, să nu fie sâmbătă sau duminică, dar…”, a declarat Nicolescu, în direct la Prima Sport.

În schimb, oficialul ”câinilor” a anunțat revenirile lui Mamoudou Karamoko și George Pușcaș. ”Pușcaș e cu noi, vedem cât ne poate ajuta. Karamoko o să fie pe bancă și sper să ne ajute 20-30 de minute. Mărginean e cu noi, a jucat deja o repriză săptămâna trecută, e în ritm, ne va ajuta”, a spus Nicolescu.

ADVERTISEMENT
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din...
Digi24.ro
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina

Alex Pop și-a stabilit nunta încă din septembrie

Atacantul transferat de Dinamo de la Oțelul Galați se află într-o relație de ani buni cu Sarah Lavinia. Cei doi s-au logodit în Mauritius, iar apoi s-au căsătorit în toamna anului trecut. Cununia a avut loc la primăria din comuna Feleacu, iar petrecerea de după s-a ținut la un hotel din apropiere de Cluj-Napoca.

ADVERTISEMENT
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”
Digisport.ro
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”

Tot atunci, fotbalistul născut în Argentina și partenera sa, care a studiat Dreptul la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, au stabilit și data nunții: 29 mai. Din păcate pentru Alex Pop, se suprapune cu marele meci împotriva rivalei FCSB și nu va putea fi prezent la confruntare.

ADVERTISEMENT

Dinamo și FCSB, cu probleme de lot la baraj

Duelul dintre Dinamo și FCSB pentru ultimul loc de Conference League se va disputa vineri, 29 mai, de la ora 20:30, pe Arcul de Triumf. Ambele combatante vor avea absențe de marcă la pentru această partidă.

Pe lângă situația cu Alex Pop, antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic, nu-i va avea la dispoziție nici pe Adrian Mazilu și Alberto Soro, iar Mamadou Karamoko abia a revenit după o accidentare și nu are meciuri în picioare.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, campioana en-titre nu va putea conta pe Baba Alhassan, plecat deja de la echipă, Daniel Bîrligea și Daniel Graovac, ambii accidentați. De asemenea, David Miculescu suferă de o pubalgie și în cea mai bună situație va fi pe banca de rezerve.

Răzvan Lucescu, impresionat după ce l-a revăzut pe Daniel Pancu: „E o altă...
Fanatik
Răzvan Lucescu, impresionat după ce l-a revăzut pe Daniel Pancu: „E o altă persoană!”
Singurii doi steliști care au refuzat să salute galeria FCSB-ului la meciul UEFAntasticilor!
Fanatik
Singurii doi steliști care au refuzat să salute galeria FCSB-ului la meciul UEFAntasticilor!
Tenis, Roland Garros 2026, live video. Încă o surpriză uriașă după eliminarea lui...
Fanatik
Tenis, Roland Garros 2026, live video. Încă o surpriză uriașă după eliminarea lui Jannik Sinner! Numărul 5 mondial a părăsit competiția
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Alexandru Tudor, împușcat la Revoluție: 'Am leșinat și m-au dus la spital. Era...
iamsport.ro
Alexandru Tudor, împușcat la Revoluție: 'Am leșinat și m-au dus la spital. Era vorba să-mi taie picioarele'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!