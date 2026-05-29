Reacția lui Andrei Nicolescu după ce Alex Pop și-a programat nunta în ziua derby-ului Dinamo – FCSB: ”Cred că s-a și gândit”

Dinamo se pregătește de cea mai importantă întâlnire a sezonului, duelul cu rivala FCSB din finala barajului pentru Conference League, dar nu-l va avea la dispoziție pe Alex Pop. Atacantul și-a stabilit în aceeași zi nunta, iar Andrei Nicolescu a mărturisit că știa acest lucru.

Informația a fost premergătoare jocului. Deși nu a părut deloc împăcat cu această situație, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a încercat totuși să-l scuze pe jucător.

”Pop are nunta, știam de ceva timp. Nu e ok, dar nici nu avem cum să-l acuzăm, a programat-o de acum un an. Nu pot să-l acuz, nu e o chestie pe care a făcut-o în ultimul timp. Cred că s-a și gândit să o pună vineri, să nu fie sâmbătă sau duminică, dar…”, a declarat Nicolescu, în direct la .

În schimb, . ”Pușcaș e cu noi, vedem cât ne poate ajuta. Karamoko o să fie pe bancă și sper să ne ajute 20-30 de minute. Mărginean e cu noi, a jucat deja o repriză săptămâna trecută, e în ritm, ne va ajuta”, a spus Nicolescu.

Alex Pop și-a stabilit nunta încă din septembrie

Atacantul transferat de Dinamo de la Oțelul Galați se află într-o relație de ani buni cu Sarah Lavinia. Cei doi s-au logodit în Mauritius, iar apoi s-au căsătorit în toamna anului trecut. Cununia a avut loc la primăria din comuna Feleacu, iar petrecerea de după s-a ținut la un hotel din apropiere de Cluj-Napoca.

Tot atunci, fotbalistul născut în Argentina și partenera sa, care , au stabilit și data nunții: 29 mai. Din păcate pentru Alex Pop, se suprapune cu marele meci împotriva rivalei FCSB și nu va putea fi prezent la confruntare.

Dinamo și FCSB, cu probleme de lot la baraj

Duelul dintre Dinamo și FCSB pentru ultimul loc de Conference League se va disputa vineri, 29 mai, de la ora 20:30, pe Arcul de Triumf. Ambele combatante vor avea absențe de marcă la pentru această partidă.

Pe lângă situația cu Alex Pop, antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic, nu-i va avea la dispoziție nici pe Adrian Mazilu și Alberto Soro, iar Mamadou Karamoko abia a revenit după o accidentare și nu are meciuri în picioare.

De partea cealaltă, campioana en-titre nu va putea conta pe Baba Alhassan, , Daniel Bîrligea și Daniel Graovac, ambii accidentați. De asemenea, David Miculescu suferă de o pubalgie și în cea mai bună situație va fi pe banca de rezerve.