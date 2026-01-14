Reacția lui Andrei Nicolescu după ce Fanatik a dezvăluit exclusiv că Dinamo are ofertă de la Metalist Harkov pentru Cîrjan: „Este oficial!”

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a confirmat că pe adresa „câinilor” a sosit o ofertă de 4 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan, din partea celor de la Metalist Harkov. Oficialul „roș-albilor” a dezvăluit ce va urma după oferta grupării din Ucraina, dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre oferta lui Metalist Harkov pentru Cătălin Cîrjan

Andrei Nicolescu a afirmat că Dinamo solicită 5 milioane de euro în schimbul lui Cătălin Cîrjan, însă finalizarea transferului depinde și de dorința jucătorului, care ar avea un salariu mult mai mare în Ucraina. „Da, e oficial, din Ucraina, de la Metalist Harkov. Azi, pe la ora 14-15, a venit oferta. Discuţii au mai fost, dar n-a mai venit oficial ceva, e prima dată când vine ceva din Ucraina. Suma e de patru milioane, da.

Noi am declarat că el e foarte important, iar dacă ar fi să plece ar fi pe cinci, nu pe patru. E important ce doreşte şi el. Nici board-ul meu nu ştiu ce doreşte, urmează să se decidă cumva. În primul rând, cumva decizia trebuie să fie a board-ului, dar noi avem o relaţie specială cu Cătă şi e important să fie şi el ok cu asta. Cred că ştia de la impresar. Nu e decis el, nu e hotărât şi e foarte din scurt ca să hotărâm.

Reţinerea e mai mult legată de ataşamentul lui de Dinamo şi de faptul că vrea să realizeze ceva cu Dinamo înainte să plece. (n.r. financiar, pentru jucător) Da, ar fi o diferenţă foarte mare la salariu, foarte mare”, a afirmat președintele lui Dinamo la . .

Va juca situația financiară a lui Dinamo un rol în posibilul transfer al lui Cătălin Cîrjan?

Andrei Nicolescu a comentat și posibilitatea ca situația financiară în care se află clubul Dinamo să afecteze posibila plecare a lui Cătălin Cîrjan în Ucraina. „E o problemă de gestionat, dar o vom gestiona corect. Clubul ar fi mulţumit cu cinci milioane, nu cu patru, şi depinde mult de echipă. Noi ne-am setat asta pentru el, acum, dacă el e mulţumit, asta e o altă discuţie şi nu mă bag în asta. Există un procent şi pentru impresar la vânzarea jucătorului. În seara asta nu avem ce concluzie să tragem.

(n.r. deficitul contabil al lui Dinamo) Presupun că în decizia pe care o ia board-ul o să se analizeze şi chestiunea asta. E important pentru cei care au băgat bani în Dinamo şi s-au implicat să aibă toate detaliile pe masă în luarea deciziei. Există un investitor care vrea să facă din Metalist un club de talie europeană. Încă n-am răspuns ofertei. Erau nişte termene de plată cam lungi la oferta pentru Cîrjan, da… (n.r. râde)„, a declarat oficialul „câinilor”. Înainte ca oferta lui Metalist Harkov să devină oficială, .