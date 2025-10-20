Reacția lui Andrei Nicolescu după umilinţa FCSB de la Metaloglobus: „Ce se întâmplă acolo…”

ADVERTISEMENT

Metaloglobus București a produs o surpriză imensă în etapa a 13-a din Superligă. Nou-promovata a obținut prima victorie din acest sezon chiar contra campioanei FCSB, pe care a învins-o cu 2-1 la Clinceni. Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a comentat înfrângerea uluitoare a rivalei la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Cum a reacționat Andrei Nicolescu după Metaloglobus – FCSB 2-1

FCSB a deschis scorul în prima repriză a meciului cu Metaloglobus, prin Florin Tănase, însă gruparea antrenată de Mihai Teja a reușit să întoarcă rezultatul în partea secundă și să producă o surpriză imensă. Dincolo de eșecul rivalei, cei de la Dinamo au sărbătorit deoarece doi jucători ai „câinilor” evoluează la Metaloglobus.

Andrei Nicolescu a vorbit despre , dar și despre situația complicată în care se află FCSB. „Eu m-am bucurat pentru că avem doi jucători acolo, la Metaloglobus (n.r. frații David și Alexandru Irimia). Nici n-am văzut meciul ca să pot să spun cum a fost. E surprinzător ce se întâmplă la FCSB, pentru că sunt prea mulți jucători cu calitate dovedită ca să ai rezultatele astea”, a declarat oficialul „câinilor” la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Nicolescu a numit cea mai mare surpriză din acest sezon

Sezonul actual al Superligii este unul al surprizelor. FC Botoșani este lider după 13 runde, iar echipe precum FC Argeș sau Unirea Slobozia se află în prima jumătate a clasamentului, în timp ce formații puternice precum FCSB sau CFR Cluj sunt aproape de „zona roșie”.

„Care e surpriza mai mare, victoria ultimei clasate, cu buget de 400.000 de euro, în fața campioanei României sau faptul că FC Botoșani e pe primul loc?”, a fost întrebarea lui Horia Ivanovici, iar Andrei Nicolescu a replicat: „Din punctul meu de vedere, faptul că Botoșani e pe primul loc.

E o chestiune care se întâmplă în 13 etape, nu e doar un rezultat de moment. Mă uitam pe linia de clasament, în ultimele 5 etape au 5 victorii”. După , Dinamo a rămas cu 23 de puncte în clasament, fiind la cinci lungimi distanţă de giuleşteni şi de FC Botoşani.

Cine sunt jucătorii împrumutați de Dinamo la Metaloglobus

În victoria incredibilă obţinută de Metaloglobus Bucureşti contra celor de la FCSB au evoluat şi cei doi fotbalişti împrumutaţi de Dinamo la gruparea nou-promovată. Este vorba despre frații gemeni David și Alexandru Irimia (19 ani). David a fost titular pe postul de fundaș dreapta, fiind cel care a comis faultul în careu asupra lui Daniel Bîrligea la penalty-ul transformat de Florin Tănase.

Acesta a părăsit terenul în minutul 70, fiind înlocuit chiar de fratele său, Alexandru, care a văzut un galben în perioada petrecută pe gazon. „Îi aveți pe frații Irimia la Metaloglobus. Până la urmă, tot voi, Dinamo, i-ați bătut pe FCSB”, a afirmat Horia Ivanovici, completat de Andrei Nicolescu, care a amintit și de un alt fotbalist împrumutat de Dinamo care a contribuit la o victorie contra FCSB-ului în acest sezon: „Și la Slobozia a dat Rotund gol…”.

David și Alexandru Irimia au debutat la Dinamo în sezonul 2022-2023, când echipa se afla în divizia secundă. Cel din urmă are 10 prezențe la prima echipă a „câinilor”, 5 dintre ele fiind în Superligă, în timp ce fratele său a jucat în 9 meciuri pentru Dinamo, însă toate au fost în Liga a 2-a sau în Cupă.