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Reacția lui Carlo Ancelotti după ce Selecao a scris istorie la CM 2026: „Vrem să fie Mondialul Braziliei!”

Carlo Ancelotti a reacționat după prima victorie a Braziliei la Campionatul Mondial 2026. Ce obiectiv a stabilit antrenorul și ce recorduri a doborât naționala din America de Sud
Răzvan Rădulescu
20.06.2026 | 07:37
Reactia lui Carlo Ancelotti dupa ce Selecao a scris istorie la CM 2026 Vrem sa fie Mondialul Braziliei
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Cum a reacționat Carlo Ancelotti după Brazilia - Haiti. Foto: PROFIMEDIA
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Brazilia și-a respectat statutul de favorită și a învins-o la scor de neprezentare pe Haiti în a doua etapă din Grupa C a Campionatului Mondial 2026. Reputatul antrenor Carlo Ancelotti și-a lăudat jucătorii pentru victorie și a anunțat că obiectivul temporar este primul loc în grupă.

Carlo Ancelotti are un jucător preferat după Brazilia – Haiti 3-0: „A fost excelent”

Matheus Cunha a marcat primele două goluri ale Braziliei în meciul cu Haiti. Sud-americanii au rezolvat partida încă din prima parte a jocului. În prelungirile primei reprize, Vinicius a stabilit scorul final din pasa lui Lucas Paqueta. Carlo Ancelotti l-a lăudat în special pe atacantul de la Manchester United, Cunha.

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„Matheus (n.r. Cunha) a fost excelent, a reușit să creeze multe probleme apărării haitiene, a exploatat mingile și a fost letal în fața porții. Vinicius a sosit în formă excelentă, dar nu vrem să fie Mondialul lui: vrem să fie Mondialul Braziliei. Nu vreau să-i dau o identitate definită; s-ar putea să schimb ceva data viitoare.

Vrem să învingem Scoția pentru a termina pe primul loc în grupă; asta ar fi important. Ne vom pregăti pentru asta, dar nu va fi ușor. Scoția are caracteristici foarte clare; a cauzat probleme Marocului și ne poate face același lucru. Dar trebuie să rămânem calmi, stăpâni pe sine și concentrați asupra jocului. Psihologul lucrează cu noi și ne ajută”, a declarat Carlo Ancelotti.

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Ce a remarcat Carlo Ancelotti în jocul Braziliei

Carlo Ancelotti a sesizat o scădere de ritm în jocul Braziliei după 3-0 la pauză cu Haiti. În final, fostul antrenor de la Real Madrid și-a lăudat jucătorii și a anunțat revenirea lui Neymar în lot. În schimb, Raphinha, care a ieșit accidentat în minutul 40, este incert pentru următoarele partide ale sud-americanilor.

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„Vinicius a jucat puțin mai mult în interior, lăsându-i flancul lui Douglas Santos. Vini, astfel, a fost periculos în situațiile unu la unu, dar a căutat și profunzime. Este bun la adaptare și la schimbarea pozițiilor chiar și în timpul jocului. Pe celălalt flanc, am fost puțin mai acoperiți; mai întâi Raphinha și apoi Rayan au fost mai stabili, chiar și pentru Danilo, care a rămas adânc.

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Prima repriză a fost mult mai bună, apoi la 3-0 am redus puțin ritmul. Am fi putut avea mai multă intensitate, dar în momente ca acestea trebuie să te gândești și la următoarele meciuri. Cu toate acestea, am fi putut marca mai multe goluri. Am văzut ce voiam; a fost un meci excelent, cu mai puține erori. Ne îmbunătățim și ne vom îmbunătăți în continuare”, a mai spus Ancelotti.

Brazilia a scris istorie în meciul cu Haiti

Grație celor trei goluri marcate cu Haiti, Brazilia a intrat în istoria Cupei Mondiale, devenind echipa națională cu cele mai multe goluri din istoria competiției. Locul 6 în clasamentul FIFA, Brazilia are 240 de goluri la competițiile finale mondiale, cu un gol mai mult decât Germania. Nemții au demolat Curacao la debutul pe tărâm american, scor 7-1.

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Totodată, conform OptaJoe, în meciul cu Haiti a fost a 41-a oară când Brazilia a marcat cel puțin trei goluri într-un meci al Cupei Mondiale FIFA, cu cinci meciuri mai multe decât orice altă echipă din istoria turneului (Germania – 36 de meciuri).

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Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
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