Reacția lui Cătălin Drulă după ieșirea de la vot: „De mâine să începem construcția pe baze solide”

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei, s-a prezentat la vot alături de soție și cei doi copii, duminică, 7 decembrie. La ieșirea din cabina de vot, candidatul USR a transmis un mesaj alegătorilor.

Mesajul lui Cătălin Drulă în ziua votului pentru Primăria București

Cătălin Drulă i-a îndemnat pe bucureșteni să vină la vot și să aleagă persoana care va implementa proiectele de care Capitala are nevoie. El și-a exprimat încrederea că rezultatul procesului electoral de astăzi va reprezenta „un nou început” pentru București.

„Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru oraşul nostru, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcţiei, să facem proiectele mari de care acest oraş are nevoie, să ţinem departe de Primăria Capitalei orice influenţe nefaste şi cred că aceste alegeri trebuie privite cu optimism, cu încredere în viitor.

Îi îndemn pe bucureşteni să meargă la vot, să aleagă cu inima, cu încredere pentru că aşa se construieşte viitorul şi de mâine să începem construcţia acestui oraș pe baze solide, pe bazele unui buget corect, ale unui urbanism corect ale dezvoltării reţelei de transporturi, de termoficare, toate probleme care trenează de prea mult timp şi care în sfârşit îşi pot găsi rezolvarea în acest moment”, a declarat Cătălin Drulă.

Candidatul USR spune că este încrezător în șansele sale. „Simt că această comunitate mare care se numeşte Bucureşti, oraşul în care m-am născut, în care am crescut, aici suntem curtea liceului pe care l-am absolvit, suntem la Tudor Vianu, aici sunt de-o viaţă, aici sunt copiii mei care m-au însoţit în acest exerciţiu frumos al democraţiei aşa că da, sunt plin de optimism”, a adăugat acesta.

Câți bucureșteni au votat până la această oră

17 candidați au intrat în lupta pentru Primăria Municipiului București. la urne până la ora 21:00.

Până la această oră, prezența la vot a trecut de 4,8%. În total, 87.491 de bucureșteni s-au prezentat la urne. 81.166 dintre aceștia sunt votanți pe liste permanente, iar 6.213 pe liste suplimentare.