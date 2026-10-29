Reacția lui Cristano Ronaldo de pe Instagram care a strâns 6 milioane de aprecieri în doar o oră

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În acest an, pe lângă Balonul de Aur câștigat de Harry Kane, s-a mai oferit un premiu numit „cel mai bun Balon de Aur din toate timpurile”, doar că voturile au fost date de fani, nu de jurnaliști. Această distincție a fost câștigată de Cristiano Ronaldo (41 de ani), pentru sezonul fabulos de la Manchester United, în care a câștigat „tripla” alături de „diavoli”. La câteva ore după ce a câștigat, portughezul a transmis un mesaj pe Instagram, în care i-a înțepat subtil pe cei de la France Football.

Cristiano Ronaldo din 2008, votat cea mai bună versiune de fotbalist din toate timpurile

În urma votului primit de la suporteri, Cristiano Ronaldo a fost desemnat câștigătorul „Balonului de Aur” cu cel mai bun sezon. Acest lucru s-a întâmplat în 2008, în sezonul dinaintea transferului la Real Madrid. Portughezul a câștigat la pas în fața lui Lionel Messi, mai ales că mulți fani ai sud-americanului s-au împărțit între anii 2012, 2015 și 2023.

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Fiecare iubitor al fotbalului își putea vota favoritul, în schimbul unei taxe de un euro, iar o singură persoană putea trimite oricâte voturi dorea. Totuși, cei de la SkySports au făcut un experiment asemănător, doar că votul era gratuit și unic. Rezultatul a fost identic: Cristiano Ronaldo 2008 pe locul 1, urmat de Lionel Messi 2012. Pentru „cel mai bun Balon de Aur din toate timpurile” fanii puteau vota doar fotbaliștii care au câștigat cel mai râvnit trofeu individual de cel puțin două ori, astfel că fotbaliști precum Ronaldinho sau Zinedine Zidane nu au fost luați în calcul.

Alfredo Di Stefano, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Marco van Basten, Johan Cruyff, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Ronaldo Nazario, Kevin Keegan și Franz Beckenbauer au fost cei zece câștigători ai „Balonului de Aur” care puteau fi votați, însă victorios a fost CR7.

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Mesajul lui Cristiano Ronaldo după ce a fost anunțat câștigător

premiul nu a fost dat fizic câștigătorului în timpul galei „Balonului de Aur”, poate și pentru ca fotbaliști precum Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo să nu eclipseze nominalizații actualei ediții. Câștigătorul a fost anunțat o zi mai târziu, însă Cristiano Ronaldo nu a reacționat imediat ce a aflat vestea.

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Mesajul său a venit abia la câteva ore, iar portughezul nu s-a putut abține să nu „înțepe” puțin „Fotbalul aparține fanilor! Mulțumesc tuturor celor din întreaga lume care m-au votat. Acest trofeu vă aparține și vouă”, a scris Cristiano Ronaldo pe profilul său de Instagram.

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