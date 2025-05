Reacția lui Cristi Balaj după ce CFR Cluj a pus capăt mandatului lui Marius Șumudică la Rapid: „Era important pentru noi să câștigăm!”

Cristi Balaj nu a rămas indiferent la drama lui Marius Șumudică, aflat la ultimul meci ca antrenor al Rapidului. .

Cristi Balaj regretă că CFR Cluj i-a semnat plecarea lui Marius Șumudică de la Rapid

Cristi Balaj nu a rămas indiferent la situația grea prin care trec „alb-vișiniii”: „Îmi pare rău pentru Rapid și pentru suporteri care au creat o atmosferă excelentă. Îmi pare rău pentru Șumudică, îmi pare rău că s-a retras Săpunaru, dar vârsta nu iartă pe nimeni și pot să se mândrească cu tot ceea ce a realizat în cariera lui”.

cum a reușit să îi monteze pe jucători după câștigarea Cupei României: „Sper că nu pleacă din cauza noastră. Pentru noi era important să ne consolidăm locul doi. Dacă nu am fi obținut trei puncte în ultimele două partide riscam să ajungem pe locul patru.

Ori două poziții în clasament contează din punct de vedere financiar. Cred că diferența e de vreo 200.000 de euro. A fost greu să motivăm jucătorii, mai ales după finala câștigată și am sărbătorit câteva zile. A fost o stare de euforie și ne-am îndeplinit unul dintre cele două obiective.

Cristi Balaj, concluzii la final de sezon: „Acest loc doi înseamnă cât un titlu”

Cristi Balaj consideră că CFR Cluj a reușit maximum în acest an ținând cont de tot ce s-a întâmplat în Gruia: „E un sezon în care în urma schimbărilor mari din componența lotului acest loc doi înseamnă cât un titlu. Am încercat să susținem în suspans câștigarea campionatului și am făcut tot ce a depins de noi din punct de vedere fotbalistic. Atât am reușit”.

Președintele lui CFR a avut puterea să îi laude și pe rivalii din Cluj-Napoca: „A fost un play-off foarte greu cu anumite surprize. U Cluj este o surpriză frumoasă și este bine pentru oraș că are două echipe care participă în cupele europene. Au demonstrat că nu au ajuns întâmplător în play-off”.

Și-a încheiat intervenția tot cu gândul la drama cfr-iștilor din Giulești: „Îmi pare rău pentru cei de la Rapid pentru că sunt oameni frumoși acolo. Chiar le-am zis după meci că îmi părea rău pentru ei. Cei de la Rapid s-au comportat minunat și le mulțumim pe această cale.

