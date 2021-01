Cristi Borcea fostul președinte executiv de la Dinamo, a povestit în cadrul unei emisiuni ce reacție a avut atunci când Cornel Dinu a vrut să îi dăruiască un tablou cu mulți ani în urmă.

Fostul conducător de club a dezvăluit că avea în casă o bibliotecă plină de bani, instinctul pentru afaceri fiind prezent încă din tinerețe. Legătura sa de prietenie cu Cornel Dinu a fost marcată și de un moment în care Borcea a surprins complet.

Acesta a dezvăluit și care a fost cel mai mare vis al său din trecut, și anume sa ajungă fotbalist la clubul său de suflet Dinamo București, însa nu regretă nimic din ceea ce s-a întâmplat apoi în cariera sa.

Reacția lui Cristi Borcea la cadoul primit de la Cornel Dinu: ”Am deschis seiful și i-am arătat”

“A venit nea Cornel Țălnar la mine în casă în anii 90. Și aveam bibliotecă mare. Toată biblioteca, pe perete așa, era plină de bani. A crezut că am spart vreo bancă și a vrut să plece de la mine. Eu aveam bani mulți chiar și la 25 de ani.

Nu a fost nevoie ca Cico Dumitrescu să mă învețe o afacere în care eu eram înainte de Revoluție. Fără noroc nu poți face nimic Nu m-a deranjat eticheta de cuier al lui Cornel Dinu. El e un Dumnezeu pentru mine. Am avut multe probleme cu el. El e omul care m-a adus la Dinamo. Am adus echipa în cupele europene.

A venit Augustin până la mine la o cafea la birou și mă trec fiorii când dau ochii cu fostele glorii ale lui Dinamo. Aveam o vilă mare și vine la mine nea Cornel să-mi aducă un tablou. Îi arăt casa și el mă întreabă unde e biblioteca. Am desfăcut seiful și i-am arătat biblioteca” a declarat Cristi Borcea la Kanal D.

Cristi Borcea: “Visul meu a fost să ajung să joc la Dinamo”

Deși visul lui Cristi Borcea a fost să ajungă fotbalist, destinul a făcut ca acesta să ajungă conducător la Dinamo: “Nu pot să spun că aș fi fost un mare fotbalist. Aș fi fost un jucător mediu, poate aș fi jucat în Divizia A, dar finul meu era gestionar la butelii și eu aveam 18 ani și am văzut că câștigă 50-60 de mii de lei pe zi.

Țălnar a vrut să mă ia la Alba Iulia și am lăsat fotbalul pentru butelii, cum știe toată lumea. Am prins trei luni înainte de revoluție ca gestionar de butelii. Mai mult am fost prieten cu fotbaliștii decât fotbalist. Nu regret nimic.

Visul meu cel mai mare a fost să ajung la Dinamo să joc, dar până la urmă am condus vreme de 20 de ani Dinamo București”, a mai adăugat fostul acționar dinamovist.

