Reacția lui Cristi Săpunaru după ce a fost dat afară de Kayserispor: „Nu sunt de acord cu decizia”

Fostul internațional Cristian Săpunaru a fost dat afară de Kayserispor și ar putea să-și încheie cariera. Fotbalistul de 37 de ani a mărturisit că nu este de acord cu decizia antrenorului.

Cristi Săpunaru a ajuns în Turcia, la Kayseri, în 2017 când a fost transferat de la Astra Giurgiu pentru doar 300.000 de euro, și a fost titular incontestabil în primele două sezoane.

Problemele lui au apărut în 2019 când a și fost împrumutat la Denizlispor pentru o jumătate de sezon. Revenit la Kayseri, Săpunaru s-a confruntat și cu probleme medicale care l-au ținut departe de gazon o perioadă îndelungată în sezonul precedent.

Ce le-a transmis Cristi Săpunaru fanilor după despărțirea de Kayserispor

Apărătorul de 37 de ani și-a luat rămas bun de la fani printr-un mesaj pe Instagram, în care explică și că nu este de acord cu decizia antrenorului de a renunța la serviciile lui.

”Salutări familiei Kayserispor! Vreau să vă mulţumesc pentru cei trei ani şi jumătate. M-am simţit ca acasă aici. A fost o perioadă frumoasă a carierei mele şi apreciez toată iubirea şi susţinerea arătate! Ştiu că mai am un an de contract, dar nimeni nu poate anticipa viitorul. Am fost onorat să fiu (chiar dacă pentru o perioadă scurtă) căpitanul lui Kayserispor şi să am colegi minunaţi în această perioadă.

Azi am fost informat de antrenor că nu mai fac parte din echipă şi nici din planurile sale. Respect decizia antrenorului, chiar dacă nu sunt de acord cu ea, dar trebuie să o respect, întrucât respect clubul. Vă doresc tot binele şi mereu voi fi aici cu inima şi voi susţine Kayserispor”, a scris, joi, Săpunaru pe Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Cristian Ionut Sapunaru (@cristian_sapunaru22)

A fost aproape de o revenire în Liga 1

Cristi Săpunaru mai avea contract cu Kayseri până în 2022, dar gruparea din Turcia a fost aproape să renunțe la fostul internațional încă de anul trecut. În cele din urmă părțile au căzut de acord ca fotbalistul să-și ducă până la capăt contractul, pe care îl vor rezilia totuși zilele următoare.

Astra Giurgiu, Gaz Metan Mediaș și Rapid București au fost echipele interesate în 2020 de serviciile apărătorului care are în palmares trei titluri în Portugalia și un trofeu Europa League.

Anul trecut, fotbalistul a mărturisit că și-ar fi dorit să evolueze în continuare și pentru echipa națională a României, dar selecționerul Mirel Rădoi îl consideră prea bătrân pentru a mai conta pe serviciile lui.