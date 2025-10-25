Reacția lui Cristiano Bergodi după Oțelul – U Cluj 1-2. Cui i-a mulțumit italianul după victoria de la debut

ADVERTISEMENT

U Cluj a început un nou capitol odată cu schimbarea lui Ovidiu Sabău cu Cristiano Bergodi. Ardelenii au învins Oțelul în deplasare cu 2-1 în etapa a 14-a din SuperLiga. Cum a reacționat tehnicianul italian.

Primele cuvinte ale lui Cristiano Bergodi după Oțelul – U Cluj 1-2

Etapa a 14-a din SuperLiga le-a adus față în față pe Oțelul și U Cluj. Gălățenii sperau să lege o nouă victorie, însă ardelenii au smuls toate cele 3 puncte după un final prelungit din cauza analizei VAR.

Cristiano Bergodi, a reacționat la capătul Italianul a ținut să își laude jucătorii și să le mulțumească pentru mobilizarea în timp scurt de care au dat dovadă.

„Am trăit-o cu emoții, mai ales când am stat 10 minute pentru intervenția VAR. Păcat, nu vorbim despre asta. A fost un meci pragmatic. Victoria este extraordinară. Nu e ușor să câștigi aici. Oțelul avea entuziasmul ridicat. Le mulțumesc jucătorilor pentru sacrificiu. Sunt de 40 de ani în fotbal, faza defensivă se poate organiza mai ușor. Eu am făcut un antrenament joi și vineri le-am zis cum trebuie să stea în teren. Jucătorii au făcut totul perfect.



Mă bucur pentru ei. Când avem timp vom face și faza ofensivă mai bună, o făceau și cu Sabău. Miercuri jucăm cu Buzău, apoi cu FCSB. Normal că vom schimba, trebuie să le dăm șansă. Jovo Lukic nu știu de ce nu a reușit la Craiova. L-am urmărit acolo. Am pierdut un campionat acolo, nu pot să zic că este echipa mea de suflet, dar am urmărit campionatul românesc. Nu știu, poate presiunea a fost acolo. El e un jucător puternic, bun. Astăzi a dat două goluri, nu pot să-i spun nimic”, a spus Cristiano Bergodi.

Laudele lui Cristiano Bergodi pentru Ovidiu Sabău. „Sunt mulțumit și bucuros de ceea ce am găsit!”

Cristiano Bergodi a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Ovidiu Sabău, fostul antrenor al echipei. Tehnicianul a mărturisit că a fost plăcut surprins de ceea ce a găsit la U Cluj după plecarea fostului internațional român.

„Postolachi a dat o pasă de gol cu exteriorul, acțiune bună făcută de el. Sunt foarte mulțumit de ceea ce am găsit la echipă. Pe Nistor l-am avut la Craiova. Sunt mulți jucători pe care îi cunosc. Eu sunt mulțumit și bucuros de ceea ce am găsit. E un club de tradiție!”, a mai spus Bergodi.

Clasament SuperLiga

După succesul obținut la Galați, U Cluj a urcat pe locul 8, cu 17 puncte. Oțelul a rămas, momentan, pe locul 6, ultimul care garantează prezența în play-off, cu 19 puncte. Iată ierarhia completă: