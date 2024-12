Reacția lui Dan Negru după ce a văzut că Helmut Duckadam i-a distribuit o postare chiar înainte să moară: ”Acum am aflat, sunt blocat”

Dan Negru, unul din prietenii și admiratorii lui Helmut Duckadam, care s-a stins din viață luni, 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani, a reacționat, în exclusivitate pentru FANATIK, la vestea care a îndurerat lumea fotbalului.

Ultima postare a legendarul erou de la Sevilla a fost un filmuleț pe care îl urcase în mediul online în care realizatorul show-ului „Jocul cuvintelor” vorbea despre vrajba dintre români din această perioadă, din cauza alegerilor prezidențiale.

Dan Negru ne-a mărturisit că a rămas blocat după ce a aflat că Duckadam a plecat în cealaltă lume, mai ales când a văzut că a partajat recent de-ale sale.

Dan Negru ne-a zis când l-a cunoscut pe Duckadam și a mărturisit că s-a bucurat fantastic pentru că a ajuns să fie chiar prieten cu idolul său. Prezentatorul ne-a mărturisit că datorită performanței Stelei de la Sevilla, și în special a felului în care a apărat în 1986, a devenit stelist.

Duckadam a fost, de-a lungul anilor, invitat în mai multe emisiuni de-ale lui Dan Negru. Una din producțiile de care Negru își amintește cu drag, pentru care a filmat cu Duckadam, a fost „Jocuri la Saint-Tropez”.

„Am fost stelist datorită lui”

„Acum am auzit. Sunt șocat. Sunt blocat. Știi de ce? Mă uitam acum pe contul lui, ultima postare… A share-uit postarea mea, mă! Nici nu știu ce să îți zic. A fost la multe emisiuni, ce vorbești! Am stat odată o vară întreagă cu Helmut la Saint-Tropez, am făcut Jocuri la Saint-Tropez, am filmat cu el multe. Soția mea e din Ineu, el e din Arad… Ne știam, vai, sunt încurcat acum, nici nu știu ce să zic foarte multe.

L-am cunoscut acum vreo 25 de ani. Eu am fost stelist datorită lui. Eu am ajuns să fiu stelist, ca toată generația mea. Noi am fost o generație de oameni care a ținut cu Steaua datorită performanței lui. Îți dai seama ce onoare e să ajungi să fii prieten cu idolul tău! Eu am pățit asta cu Helmuth”, a declarat Dan Negru despre Duckadam, în exclusivitate pentru FANATIK.

Rugat să ne spună, în câteva cuvinte, cum îl descrie pe regretatul sportiv, Dan Negru ne-a zis despre Helmut Duckadam că se remarca în special pentru o calitate rară, tot mai rară printre semenii noștri: blândețea. Negru ne-a mai dezvăluit că vorbea cu Duckadam la telefon, mai ales când prezentatorul mai posta câte un lucru care stârnea dezbateri în mediul virtual.

„Mă suna de multe ori”

„Era un om admirabil. Era de o blândețe deosebită, o blândețe fantastică. De întâlnit, nu mai țin minte când ne-am întâlnit. Cred că tot prin Arad ne-am văzut ultima oară, dar știu că am vorbit la telefon acum o lună.

Mă suna de multe ori, și eu îl sunam și mă suna după ce mai postam eu despre una, de alta… Mai vorbeam la telefon”, ne-a spus Dan Negru.

În ultima postare pe care Helmut Duckadam a postat-o pe contul său de Instagram, Dan Negru îi sfătuia pe români, într-un scurt video, să nu se certe cu apropiații din cauza opțiunilor lor politice.

Helmut Duckadam avea mai multe probleme cu inima, trecând și prin operații pe cord deschis.