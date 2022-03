Reacția lui Dan Negru după ce a văzut serialul care l-a făcut celebru pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski

Televiziunile din lumea întreagă s-au chinuit să obțină drepturile de difuzare ale serialului Servant of The People (Slujitorul poporului), în care Volodimir Zelenski a jucat rolul de președinte al țării sale.

Dan Negru a vizionat serial disponibil și pe Netflix, și le-a împărtășit fanilor săi câteva impresii. Cunoscutul prezentator a publicat pe contul său de Facebook un mesaj în care se referă la satira politică, dar și la cum a fost blocat în România acest gen de format.

“Am văzut “Slujitorul poporului” serialul care l-a făcut pe Zelinski președinte. Un sitcom clasic cu aceleași probleme ca la noi :corupție, politicieni ieftini, șoselele lipsă, foști securiști (kgb-isti) deveniți oligarhi. O satiră politică.

Media românească a blocat în ultimii ani programele de satiră politică finanțând telenovele sau seriale tâmpițele”, a scris Dan Negru.

Dan Negru consideră că țara noastră este una dintre puținele fără unor politic și are și o explicație pentru acest fenomen.

“România e una din puținele țări fără umor politic, Divertis a fost ultima satiră politică. ‘A dispărut publicul smart a lu’ Divertis a fost explicația’. Publicul ăla a dat un președinte în Ukraina. Bun sau rău va decide istoria.

La noi însă actorii tâmpi de hăhăieli și telenovele sunt departe de prototipul pe care a fost construit actorul Zelinski.

Scenaristul filmului și prietenul de multă vreme al lui Zelenski este Yuriy Kostyuk. Se ocupă și azi de strategia de comunicare. Kostyuk era și el o vedetă cunoscută publicului larg.

Nici din ăștia n-am construit.

Serialul începe cu discuția a trei oligarhi, foști securiști KGB. Știți vreun sitcom românesc sau vreun program de divertisment în care oligarhii/moguli de la noi au fost ridiculizați?”, a mai scris omul de televiziune.

“Noi am educat un altfel de public”

Dan Negru a mai făcut și câteva precizări despre

“Kvartal 95 e cea mai de succes casă de producție enterteinment din Ucraina, fondată de Zelinski în 2003.

Știu bine pentru că acu’ niște ani am pus ochii pe “Crack Them Up”. Un format de-al lor după cum și o televiziune din Ucraina a negociat achiziționarea showului pe care-l prezentam, ăla cu măști…

Când era om de media, Zelinski spunea că Cvartal are peste 100 de scenariști angajați. Noi nu avem atâția in toată România

De asta orice idee cum că artisticăreala de la noi ar putea scoate un președinte e o abureală. Noi am construit o altfel de satiră și am educat un altfel de public”., a mai scris Dan Negru.