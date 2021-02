Reacția lui Dan Negru, după ce Arșinel a fost acuzat că are o pensie prea mare: „N-o fi de ajuns?”

Dan Negru a răbufnit după ce marele actor Alexandru Arșinel a fost criticat din cauza faptului că are o pensie mult prea mare. Prezentatorul de la Antena 1 este de părere că aceste acuzații sunt nefondate și că artistul merită să aibă o pensie pe măsura realizărilor sale.

Recent, au apărut unele informații legate de pensia pe care o primește Alexandru Arșinel, în vârstă de 82 de ani. S-a scris că ar primi o sumă „prea mare” și a fost numit „pensionar de lux”, scrie click.ro.

Dan Negru sare în apărarea actorului și nu înțelege cum poate fi criticat pentru o pensie pe care o merită, din moment ce are o carieră îndelungată în spate și a bucurat milioane de români.

Reacția lui Dan Negru, după ce Arșinel a fost acuzat că are o pensie prea mare

Mai exact, pensia lui Alexandru Arșinel este de 8.936 de lei, iar Dan Negru a comparat-o cu cea pe care o primește un fost procuror comunist, de 78.000 de lei. În plus, moderatorul TV a precizat că este fericit să contribuie la pensia actorului, mai ales că mereu îl amuza atunci când era copil.

„Un fost procuror comunist are 78.000 de lei pensie. Gh. Bălășoiu îl cheamă. Arșinel are 8.000 și Google e ticsit de știri despre Arșinel, pensionar de lux. Familia mea a contribuit la pensia lui Arșinel: tata și mama se amuzau la checiurile cu Stela. Eram mic atunci. M-au amuzat și pe mine când am crescut.

Copiii mei îi știu vocea lui Baloo din “Cartea Junglei”. Trei generații care au contribuit de bună voie la ăia 8 mii ai lui Arșinel. N-o fi de ajuns? Pentru ăia 78 mii ai securistului, n-am vrut să cotizez”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Reacția lui Alexandru Arșinel la acest scandal

Alexandru Arșinel a reacționat la acest scandal ce îl implică de câteva zile, de care însă nu știa până acum. Actorul îi este recunoscător lui Dan Negru că i-a luat apărarea și îl consideră un om corect.

„Nu știam, acum aflu de la dumneavostră, dar Dan a fost mereu corect! Îi mulțumesc”, a declarat Alexandru Arșinel pentru FANATIK.

Actorul s-a pensionat în anul 2019, la doi ani de când Stela Popescu s-a stins din viață. După o carieră de mai bine de 60 de ani în lumea teatrului și a filmului, pensia artistului este de 8.936 de lei pe lună.

La pensia propriu-zisă se adaugă o indemnizație de revoluționar, una de merit de la Ministerul Culturii și una de handicap de gradul II, întrucât actorul trebuie să stea acasă și să aibă grijă de soția bolnavă, care este imobilizată la pat.

„Există o indemnizație de merit dată de Ministerul Culturii la profesori, actori, arhitecți. Am obținut locul întâi într-un top al celor mai buni artiști. Toate sumele sunt justificate oficial, consider că le merit. Am 82 de ani și am obținut o indemnizație de merit si o pensie după 70 de ani de muncă”, a declarat Arșinel la Antena Stars.