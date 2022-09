Reacția lui Dan Petrescu după ce suporterii lui CFR Cluj i-au cerut demisia: „Nu i-am salutat pentru că eram plouat!”

CFR Cluj , însă relația lui Dan Petrescu cu suporterii e din ce în ce mai rece.

Fanii lui CFR Cluj i-au cerut demisia lui Dan Petrescu la meciul cu Universitatea Craiova: „Nu cred că mi-au cerut-o mie, pentru că nu aveau de ce”

. Antrenorul neagă însă tensiunile cu suporterii lui CFR Cluj.

Fanii i-au cerut demisia „Burcusului”, însă Dan Petrescu are o altă variantă: „Eu am auzit numai CFR Cluj, CFR Cluj. Iar dacă cineva a strigat demisia, nu cred că mi-a cerut-o mie, pentru că nu avea de ce. Eu chiar nu cred că au strigat către mine”.

Chiar și în aceste condiții, Dan Petrescu nu are nicio problemă cu aceste scandări, însă la finalul nu a mai venit în fața peluzei pentru a saluta suporterii: „Dacă vrea cineva să strige, să o facă. N-am mai salutat galeria pentru că m-am grăbit, eram plouat”.

Dan Petrescu a revenit pe banca CFR-ului cu o victorie: „Am jucat 19 meciuri în două luni”

Dan Petrescu se bucură că a reușit să câștige în fața celor de la Craiova și consideră că echipa lui Rădoi a fost cea mai puternică din acest sezon: „Se pare că revenirea mea pe bancă a purtat noroc. Am avut două meciuri și două victorii.

Cred că Universitatea Craiova a fost cea mai puternică echipă care a venit la Cluj sezonul acesta, inclusiv cele din cupele europene. Au început cu 7 fundași practic, o echipă solidă”.

Antrenorul campioanei României a fost impresionat de reușita de excepție a lui Muhar: „Karlo Muhar a marcat un gol extrordinar. Ieri, la antrenamente, la o miuță, marcase 3 goluri asemănătoare. I-am zis că ar fi bine să păstreze forma. Golul secund a venit perfect”.

În final, Dan Petrescu s-a plâns din nou de programul extrem de încărcat al lui CFR Cluj: „Craiova a ieșit la joc, dar mă bucur că am rezistat și că am câștigat. Am jucat 19 meciuri în două luni. Aș fi vrut rezultate mai bune, dar asta este. Nu suntem foarte bine, dar e bine și în campionat. Nici în Conference League nu stăm rău”.

CFR Cluj va juca în etapa următoare cu FC Argeș în deplasare, luni, 19 septembrie, de la ora 20:30. Până atunci, va întâlni joi, pe teren propriu, pe Sivasspor, în etapa a doua a grupelor Conference League.