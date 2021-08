Iată care a fost reacția lui Dani Mocanu, după ce Delia s-a pozat cu posteriorul la vedere. Jurata de la X Factor a postat o imagine de zeci de mii de like-uri pe rețelele sociale, îmbrăcată într-o ținută care îi scoate formele în evidență.

ADVERTISEMENT

Internauții au lăsat, de altfel, numai comentarii de laudă la vederea artistei într-o asemenea ipostază. Cunoscutul interpret de manele i-a comentat și el juratei de la Antena 1.

Reacția lui Dani Mocanu, după ce Delia s-a pozat cu posteriorul la vedere: „Pune ceva pe tine…”

Află care a fost reacția lui Dani Mocanu, după ce . Atât manelistul, cât și fanii artistei au avut numai comentarii de laudă la adresa ei.

Dani Mocanu i-a spus juratei de la X Factor, în spirit de glumă, să pună ceva pe ea ca să nu se mai „certe aiurea”. „Pune ceva pe tine te rog frumos, să nu ne mai certăm aiurea!”, a scris manelistul în secțiunea de comentarii.

ADVERTISEMENT

Unii dintre fani au criticat-o pentru ținuta sumară cu care s-a afișat, în timp ce alții i-au luat apărarea și au felicitat-o că are un corp atât de bine lucrat.

„Sexy! Așa Da! Nu hainele cu trei mărimi mai mari care nu te fac deloc feminină!”, „Un trup de zeiță, superb! Felicitări pentru cum arăți!”, „Ai de toate! A fost darnică mama natură cu tine!!”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților.

Cu ceva timp în urmă, a dezvăluit cum reușește să-și păstreze formele și să nu pună grăsime pe ea.

ADVERTISEMENT

Vedeta a spus că mănâncă orice și încearcă să compenseze prin exerciții fizice, pe care le practică oriunde, nu doar în sălile de fitness.

„Trei zile am reușit să mănânc sănătos. Am încercat regimul ketogenic. Sunt obișnuită full carbohidrați și am simțit așa o nefericire.

M-am luptat cu mine, apoi mi-am revenit, posibil să mai încerc. Tot ce ține de zona culinară mănânc orice, oricând”, spunea Delia cu câteva luni în urmă, potrivit zutv.ro.

ADVERTISEMENT

În curând, Delia va putea fi urmărită în cadrul unui nou sezon X Factor, dar și la iUmor, la Antena 1.