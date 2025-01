Reacția lui Daniel Boloca, după ce a marcat și a oferit un assist pentru Sassuolo în victoria cu Sudtirol. Cum s-a descurcat Horațiu Moldovan

Daniel Boloca a înscris din nou pentru Sassuolo după trei luni de zile. Fotbalistul român a punctat în succesul cu 5-3 obținut de echipa sa contra lui Sudtirol, partidă în care a oferit și o pasă decisivă.

Daniel Boloca, gol și assist în Sassuolo – Sudtirol 5-3

Penultima clasată din Serie B, Sudtirol, a reușit să marcheze prima pe terenul liderului Sassuolo, în minutul 3 al partidei, prin Raphael Odogwu. Vedeta gazdelor, Domenico Berardi, a restabilit egalitatea în minutul 9, dar Sudtirol a trecut din nou în avantaj după golul marcat de Niklas Pyyhtia două minute mai târziu.

Repriza secundă s-a reluat de la scorul de 1-2, însă Sassuolo a egalat din nou, prin Josh Doig, iar apoi Daniel Boloca şi-a adus echipa în avantaj cu un șut de la marginea careului. Oaspeții nu s-au dat bătuți, iar Nicola Pietrangeli a făcut 3-3, însă nici de această dată rezultatul nu a rezistat, deoarece Sassuolo a punctat la capătul unui contraatac, pasa decisivă la golul lui Armand Lauriente fiind oferită de același Daniel Boloca, care a primit un „standing ovation” din partea fanilor când a fost înlocuit în minutul 83.

Spre final, Horațiu Moldovan a avut două intervenții importante și a reușit să protejeze rezultatul, iar gazdele și-au asigurat victoria în prelungiri, după reușita lui Cristian Volpato.

„În fotbal e important să dai totul, pentru că reprezentăm un club important. Când dai totul pe teren, îți poți arăta calitățile.

Îmi place să joc mai avansat și să ajut la constucția jocului. Trebuie să am cifre mai bune, acesta este un aspect pe care trebuie să-l îmbunătățesc.

Ne așteptam ca Sudtirol să joace așa, pe mingea a doua, cu centrări, dar nu am fost atenți la acest lucru. În special în prima repriză nu am acordat destulă atenție, iar asta ne-a costat, dar am avut o reacție bună în repriza secundă” a afirmat Daniel Boloca la finalul partidei, conform .

Prestația mijlocașului român a fost notată cu 8,7 de site-ul SofaScore, acesta fiind al doilea cel mai bun jucător de pe teren, după Domenico Berardi, notat cu 9,1. Cât despre Horațiu Moldovan, acesta a primit nota 6,9 la capătul primului meci din acest sezon în care primește trei goluri.

Lider în Serie B, Sassuolo a ajuns la 52 de puncte, iar în următoarea etapă va juca în deplasare pe terenul celor de la Spezia, vineri, de la ora 21:30.

Revenirea lui Olimpiu Moruțan, amânată

Tot duminică s-a disputat și meciul Catanzaro – Pisa, încheiat cu scorul de 0-0. Marius Marin a fost integralist pentru oaspeți, dar Filippo Inzaghi a ales să nu se bazeze pe Olimpiu Moruțan și Adrian Rus, care au rămas pe bancă. cauzată de accidentarea suferită anul trecut, însă pentru moment nu a revenit pe teren într-un meci oficial.

Palermo, formația lui Ionuț Nedelcearu, s-a impus cu 1-0 duminică împotriva lui Juve Stabia, însă fundașul român a fost din nou rezervă neutilizată. și .