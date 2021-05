Reacția lui Daniel Oprița, după victoria controversată a Stelei cu Mostiștea Ulmu: „Nu le înțeleg supărarea”

CSA Steaua a obținut o victorie importantă, scor 2-0, în turul primului baraj de promovare în Liga 2, contra celor de la Mostiștea Ulmu, la capătul unui meci care l-a determinat pe patronul echipei gazde să amenințe cu neprezentarea în manșa retur. Cu toate acestea, Daniel Oprița își felicită elevii pentru jocul prestat și ridică nedumerit din umeri când vine vorba despre nemulțumirile adversarilor.

„Nu le înțeleg supărarea. Arbitrii greşesc, se fac greşeli. Au fost niște faze controversate. Putea fi 6-2 pentru noi”, a reacționat tehnicianul roș-albaștrilor, arătându-se, totodată, dispus să accepte și o eventuală rejucare.

Călărășenii reclamă penalty-ul acordat de arbitrul Eduard Ioniță, în urma unei simulări de zile mari a lui Emilian Pacionel, fostul jucător al rivalilor de la FCSB, care a plonjat în careu fără să fi fost atins.

„Nu le înțeleg supărarea și nici nu vreau! Au fost niște faze controversate! Unele decizii au fost și în defavoarea noastră… Fundașul lor spune că nu l-a atins la faza penalty-ului, dar e atingere. Jucătorul meu zice că l-a atins. Se poate fi o greșeală…

Mă așteptam să fie greu pentru că se vede tracul pe jucători. E presiunea mare! Sper să se descătușeze. Poți fi lider în tot sezonul, dar să pierzi la baraj. Pierzi tot sezonul pentru o zi proastă.

Toți se așteaptă ca noi să jucăm ca Barcelona… Dar trebuie să fim mai pragmatici! Nu e loc de spectacol! Lumea nu înțelege ce presiune e aici. Am încercat să jucăm la rezultat. Nu am făcut un joc foarte bun, dar am avut situații clare de a marca.

Putea fi 6-2 pentru noi. Și ei au jucat destul de bine. Nici jucătorii ăștia nu sunt aduși de la Real Madrid, e și presiunea suporterilor.

Nu e ușor să joci în Liga 3. Noi avem cea mai mare presiune, avem cel mai mult de pierdut”, a declarat Daniel Oprița la finalul meciului tur al primului baraj de promovare în eșalonul secund.

Daniel Oprița ar fi de acord cu rejucarea: „Nu e nicio problemă”

Scos din minți de arbitrajul lui Eduard Ioniță, care i-a lăsat în inferioritate numerică și a dictat penalty în urma unei simulări, patronul celor de la Mostiștea Ulmu a amenințat cu neprezentarea în manșa tur, dacă Steaua nu solicită rejucarea.

„Pentru mine nu este o înfrângere, pentru că nu m-a învins echipa adversă, m-a învins fotbalul corupt din România. Se dă cinstit. Se pare că e o formă mascată de corupție pe care o vede toată lumea.

Sunt grave, a văzut o țară întreagă. Nu vorbesc eu în mod subiectiv că am pierdut. A văzut o întreagă țară că nu a existat penalty, că nu au existat două cartonașe galbene, jucătorul nostru a fost eliminat pe nedrept.

În condițiile astea, cum să joci fotbal? Dacă nu se rejoacă acest meci, dacă echipa adversă nu cere rejucarea acestui meci din propria inițiativă, ca onoare, și în cinste victoriei fotbalului românesc care s-a sărbătorit ieri, noi nu ne vom prezenta la următorul meci.

Am evitat să scot echipa de pe teren. În momentul în care am fost lăsați în zece și ni s-a tăiat orice șansă la acest baraj, am vrut să retrag echipa”, a declarat Vasile Tîrșolea. Replica lui Daniel Oprița nu s-a lăsat, însă, prea mult așteptată.

„Nu e problema mea. Aş accepta o rejucare, nu e nicio problemă. Nu am făcut un joc foarte bun. Am vrut să fim pragmatici, să nu riscăm nimic, dar dacă ne uităm la ocazii, puteam să începem meciul cu gol. Au fost multe ocazii. Şi noi am făcut greşeli în defensivă, când şi ei puteau să înscrie”, i-a transmis antrenorul Stelei.