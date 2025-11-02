Sport

Reacția lui Darius OIaru după „dubla” din U Cluj – FCSB 0-2: „Așa vine moralul. Trebuie să ne ridicăm nivelul!”

Cum au reacționat jucătorii de la FCSB după victoria din deplasare cu U Cluj. Ce au spus, de fapt, căpitanul Darius Olaru și tânărul Ionuț Cercel.
Mihai Dragomir
02.11.2025 | 07:00
Reactia lui Darius OIaru dupa dubla din U Cluj FCSB 02 Asa vine moralul Trebuie sa ne ridicam nivelul
Cum au reacționat Olaru și Cercel după U Cluj - FCSB 0-2. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
FCSB a învins U Cluj cu 2-0 în deplasare și a pus 3 puncte mari la zestrea de 19 în total. Căpitanul Darius Olaru a ieșit la rampă prin „dubla” marcată. Cum a reacționat după meci și ce a spus, de fapt.

Darius Olaru, motivat după „dubla” din U Cluj – FCSB 0-2

Darius Olaru a fost cel care a marcat ambele goluri din meciul câștigat de FCSB pe terenul lui U Cluj. Mijlocașul a punctat prima dată în minutul 32, iar apoi a făcut-o și în repriza secundă, în minutul 56.

Lăudat în direct după meci de Gigi Becali, Darius Olaru a rămas însă cu picioarele pe pământ. Fotbalistul „roș-albaștrilor” a lăudat întreaga echipă pentru prestația avută sâmbătă seară.

Un meci dificil, care oricare altul. Nu mai sunt meciuri ușoare. Ne bucurăm că am reușit să luăm cele trei puncte, pentru asta am venit aici. Ne gândim să legăm cât mai multe rezultate pozitive, cred că avem capacitatea să o facem. Trebuie să muncim la fel și să dăm totul pe teren.

E important pentru toată echipă. Odată cu victoriile vine și moralul. Sper să continuăm la fel. Toată lumea și-a făcut treaba. Toată echipa a avut o prestație solidă și trebuie să continuăm la fel. Mergem la Basel să ne jucăm șansa. Trebuie să ne ridicăm nivelul, să fim o echipă și să știm să profităm de ocaziile pe care le vom avea”, a declarat Darius Olaru.

Ionuț Cercel, mesaj pentru Gigi Becali după ce a jucat fundaș central cu U Cluj. „Mă simt mult mai sigur acolo”

Anunțat de Gigi Becali ca titular U21 în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Ionuț Cercel a avut o prestație bună pe postul de fundaș central contra lui U Cluj. Tânărul jucător i-a transmis patronului său că este poziția pe care se simte cel mai confortabil în teren.

„E postul pe care jucam la juniori la Farul. Mă simt mai bine acolo, mă simt mult mai sigur. Oriunde m-ar pune, sunt pregătit să joc. Nu pot să zic că e un noroc, e o oportunitate, sper să profit cât mai mult de această șansă și să mulțumesc pe toată lumea. 

ADVERTISEMENT

E foarte bine pentru noi, ne dă moral, e bucurie, sperăm să marcăm în continuare și să nu luăm goluri. Să zicem că în meciul cu UTA a fost o descătușare a noastră, sperăm să o ținem tot așa. Așa ar trebui, eu muncesc, nu profit de accidentarea, dar e o șansă de care trebuie să țin”, a spus Ionuț Cercel, la flash-interviu.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
