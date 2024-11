Reacția lui David Popovici de la secția de votare. Ce a postat campionul olimpic după ce a pus ștampila pe favoritul său

Anul acesta, David Popovici a participat pentru prima dată la vot. Sportivul s-a prezentat în fața urnelor, atât la alegerile locale, din vară, cât și la cele prezidențiale, din această duminică.

David Popovici: ”Implicați-vă”

David Popovici a postat un mesaj simplu, în care îndeamnă cetățenii să iasă la vot pentru a-și decide viitorul. În jurul orei 13:00, el a ieșit de la urne și a publicat pe contul de social media o imagine care arată ”dovada” votului, pe cartea de identitate. În vârstă de 20 de ani, a avut ocazia pentru prima dată să-și exercite dreptul constituțional la vot, în acest an.

”Hai la vot, implicați-vă”, a scris David Popovici pe Facebook, imaginea strângând aproape 3.000 de reacții în prima jumătate de oră după ce a fost publicată.

Marius Manole vrea o schimbare

Actorul Marius Manole a optat pentru schimbare la alegerile din 24 noiembrie 2024. Manole a scris un scurt text, pe contul lui de Facebook, în care îndeamnă populația să iasă din case și să se îndrepte către urnele de votare.

”Nu uitați. Cei care ne-au distrus țara de 35 de ani se bucură dacă noi nu mergem la vot. Nu or să iasă proștii, știți că sunt leneși și nu prea le pasă. Câștigăm sigur. N-ați văzut și în alți ani? Asta își doresc. Asta își spun.

Haideți! Ieșiți din casă. Să le arătăm că nu ne este cunoscut cu adevărat. Oameni buni, hai că putem”, a scris Marius Manole pe contul lui de socializare.

Chef Florin Dumitrescu a postat dovada că a votat

Și Florin Dumitrescu, juratul emisiunii ”Chefi la cuțite”, a postat pe contul lui de Instagram dovada faptului că și-a exercitat dreptul de vot. ”Nu vă zic cu cine am votat că am înțeles că pot avea musafiri și nu am cu ce să-i întâmpin! Dar de votat, s-a votat”, a scris Florin Dumitrescu.

Vedeta Pro Tv a postat și o imagine cu partea din spate a cărții sale de identitate în care apare dovada faptului că s-a prezentat la urne atât la alegerile din iunie cât și la cele din noiembrie.

Tudor Chirilă: ”Turul întâi e, de fapt, finala”

în timp ce mergea către secția de votare. El a transmis un îndemn la mobilizare, mai ales către cei care se consideră indeciși. Solistul trupei Vama crede că ”finala” alegerilor prezidenția el se joacă, de fapt, în turul 1.

”Salutare, eu mă duc la vot acum, cred că ar trebui să o facă toată lumea, mai ales că mi mi se pare că finala se joacă astăzi. Turul unu este, de fapt, finala, după părerea mea. (…) Ideea e că nu e un moment bun să rămâi nehotărât. Să ne vedem la vot, oameni buni, se votează până la 9 seara, să știți”, a spus Tudor Chirilă într-un story postat pe Instagram.

Daniel Buzdugan, de la alegeri, la biserică

Daniel Buzdugan a transmis un mesaj inedit, în care i-a îndemnat pe votanți să treacă astăzi și pe la biserică și să se roage pentru viitorul țării.

”Astăzi, înainte de vot, treceți pe la biserică și înălțați o rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru România. Să-l punem pe Dumnezeu înainte de toate și apoi celelalte lucruri ni se vor adăuga.

Voia lui Dumnezeu este peste voia noastră omenească. Nici binele să nu începem să-l facem înainte de a spune o rugăciune.

Așa să ne ajute Dumnezeu! Amin”, a scris Buzdugan pe Facebook.

Adrian Mutu a votat în Italia

Aflat în Italia, . Fostul sportiv a postat mai multe fotografii de la o secție de vot din Florența, acolo unde a ajuns cu câteva zile în urmă pentru a primi un premiu onorific de la echipa la care a făcut istorie, în Il Calcio.

”Eu am votat! Chiar dacă sunt plecat din țară, am fost să votez, este o datorie morală pentru viitorul meu și al copiilor mei. Mergeți la vot!!!”, a scris Adrian Mutu pe contul lui de Facebook.