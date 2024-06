Reacția lui De Bruyne după Belgia – România 2-0, de la EURO 2024: „Am același sentiment ca după Slovacia”

Kevin De Bruyne a fost protagonistul partidei din grupa E dintre Belgia și România. „ , după reușitele lui Tielemans și Kevin de Bruyne

Reacția lui De Bruyne după meciul cu România de la EURO 2024: „Știm ce avem de făcut”

Star-ul de la Manchester City a vorbit despre partida cu România și despre parcursul Belgiei de la EURO 2024. Jucătorul a fost desemnat drept jucătorul meciului la sfârșitul partidei.

„Am același sentiment ca după meciul cu Slovacia, dar de data aceasta am câștigat. Am avut multe ocazii, dar în seara asta am jucat mai bine ofensiv și defensiv, în ciuda câtorva greșeli. Golurile anulate ale lui Romelu (n.r Lukaku) sunt enervante dar sunt sigur că va înscrie iar și iar în meciurile următoare. Mai avem un meci din faza grupelor, știm ce avem de făcut”, a declarat Kevin De Bruyne, potrivit .

Youri Tielemans a reușit să deschidă scorul în minutul doi al întâlnirii. Jucătorul de la Aston Villa a profitat de o pasă excelentă a lui Romelu Lukaku și a șutat direct din afara careului, învingându-l astfel pe Florin Niță.

“Am suferit, am fi putut marca mai mult, dar suntem fericiți. Vom munci să ne adăpostim mai devreme în meciuri. Antrenorul ne-a spus să jucăm cu calitățile noastre pentru a marca rapid și am câștigat încredere. Al doilea gol a durat dar până la urmă Koen Casteels și Kevin De Bruyne s-au combinat bine pentru a marca al doilea gol. Lukaku va trebui să se pună cu un centimetru mai jos pentru a nu-și mai vedea golurile anulate”, a declarat Youri Tieleman, potrivit sursei amintite mai sus.

România avea o formă excelentă înaintea meciului cu Belgia, după ce în prima etapă

România are șanse foarte mari să ajungă în optimile EURO 2024

România a reușit o victorie de răsunet în fața Ucrainei în primul meci de la EURO 2024. Nicolae Stanciu, Răzvan Marin și Denis Drăguș au fost protagoniștii României la doar a doua victorie de la un turneu final de Campionat European.

Dacă jucătorii convocați de Edi Iordănescu vor obține cel puțin un punct din partida rămasă de disputat la EURO 2024, cu Slovacia, România urmează să iasă din grupe și să ajungă în optimile competiției. Partida cu Slovacia se va disputa miercuri, 26 iunie, de la ora 19:00.