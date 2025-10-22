Reacția lui Dennis Man, după ce s-a distrat cu apărarea lui Napoli. Cum a caracterizat românul prestația lui din Liga Campionilor

ADVERTISEMENT

Dennis Man a avut o prestație extraordinară la întâlnirea PSV – Napoli 6-2, din etapa a 3-a a grupei unice din Champions League. Internaționalul român a marcat două goluri și a avut o contribuție decisivă la succesul formației olandeze.

Dennis Man a avut cea mai frumoasă seară din viața lui

Victoria cu Napoli, scor 6-2, este prima reușită de PSV Eindhoven în faza grupei unice din Champions League. Vicecampioana Olandei a acumulat 4 puncte în trei etape și se află pe locul 11 în clasament.

La final, Dennis a dezvăluit că a trăit o seară de vis. ”Cred că este cea mai frumoasă seară din viața mea. Am meritat victoria și suntem fericiți. Îi cunosc, sunt o echipă foarte bună. Le-am spus băieților înainte de meci că ne așteaptă un meci greu, dar am marcat două goluri rapide. Apoi am jucat din ce în ce mai bine.

E mai bine așa. E mai bine când jucăm împotriva echipelor mari. Cred că avem mai mult spațiu să ne facem jocul. Avem câțiva jucători de foarte bună calitate. Și știu că pot ajuta enorm această echipă. Devin din ce în ce mai bun”, a spus internaționalul român.

Napoli a primit trei goluri în inferioritate

Pe Philips Stadium, oaspeții au deschis scorul prin Scott McTominay (31), dar PSV a punctat de două ori până la pauză, prin Alessandro Buongiorno (autogol, 35) şi Ismael Saibari (38). Campioana Olandei s-a dezlănțuit după pauză, profitând şi de faptul că Napoli a rămas în zece, după ce Lorenzo Lucca a fost eliminat în minutul 76.

Pentru gazde au mai înscris Ricardo Pepi (87) şi Couhaib Driouech (89), în timp ce McTominay a realizat dubla (86). Dennis Man a înscris de două ori, în minutele 54 și 80, iar al doilea gol a fost memorabil, cu un șut foarte puternic, din afara careului.

Cotat la zece milioane de euro, potrivit transfermarkt, Man a jucat opt meciuri pentru PSV, în care a marcat de trei ori. O dată în campionat și de două ori în Liga Campionilor. Reușitele de aseară sunt primele pentru el în cea mai importantă competiție europeană.

Man putea ajunge la Ajax Amsterdam

Giovanni Becali, impresarul fotbalistului, a recunoscut că a purtat tratative cu oficialii clubului din Olanda, însă aceștia nu au fost dispuși să plătească prețul cerut la acea vreme de Parma.

„Antrenorul care e acum la Porto a fost la Ajax anul trecut. Avea 9 puncte în fața lui PSV și a pierdut campionatul din cauza presiunii. În vara acum doi ani, când a fost EURO, m-a chemat la Amsterdam pentru că îl voia pe Dennis Man.

Eu eram în tratative cu cei de la Parma să prelungească cu Dennis Man. Am intrat pe apel video. ‘Zi-mi, spune-mi de Dennis’. Le-am spus că vin de la tratative cu Parma pentru prelungire. Le-am zis că Parma vrea 9-10-11 milioane pe el dacă nu prelungesc.

Ei mi-au spus că nu mai e Ajax-ul pe care îl știm noi. E un alt Ajax, unul îmbibat în bani. Ei nu dau mai mult de 4-5 milioane de euro acum. Au zis: ‘Giovanni, uită de sumele astea! Hai să închidem telefoanele’ când au auzit salariul de două milioane de euro”, a declarat Giovanni Becali în podcastul Don Giovanni.