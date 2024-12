Prima reacție americană în favoarea lui Călin Georgescu! Trump junior: “Wow, uitați ce se întâmplă în România!”

Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui ales al SUA, a reacționat sâmbătă, după ce

Fiul cel mare al republicanului Donald Trump a catalogat ca fiind o altă încercare Soros Marxistă de a manipula rezultatul și de a nega voința oamenilor.

”Uau, uite ce se întâmplă în România! Curtea Constituțională tocmai a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale. O altă încercare Soros/marxistă de a manipula rezultatul și de a nega voința oamenilor”, a scris Donald Trump Jr pe rețeaua socială X, fostă Twitter.

Wow, look at what’s happening in Romania! The Constitutional Court just canceled the first round of their presidential election. Another Soros/Marxist attempt at rigging the outcome & denying the will of the people. She’s going to lose, and they know it.

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr)