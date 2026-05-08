Reacția lui Donald Trump la prețurile astronomice de la Cupa Mondială 2026: „Nu aș plăti!”

ADVERTISEMENT

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a vorbit despre prețurile uriașe la bilete pentru Campionatul Mondial care se va juca pe continentul american. Șeful de la Casa Albă a precizat că nu ar da zeci de mii de dolari pentru a vedea un meci de 90 de minute.

De ce sunt atât de scumpe biletele la CM 2026

se anunță cel mai scump turneu final din istoria fotbalului, iar cifrele vehiculate în jurul biletelor sunt de-a dreptul amețitoare. Dacă la finala Cupei Mondiale din Qatar 2022 biletele au costat între 206 și 1.607 dolari, pentru finala de pe 19 iulie, de la New York, prețurile oficiale variază între 2.030 și 6.370 de dolari.

ADVERTISEMENT

Mecanismul care a alimentat această spirală a prețurilor este sistemul de tarife dinamice, introdus în premieră la un Campionat Mondial. Valoarea biletelor poate varia în funcție de cerere și de numărul locurilor rămase disponibile, iar sistemul a stârnit nemulțumiri în rândul fanilor, deoarece prețul aceluiași bilet poate crește rapid.

Trump, șocat de cât costă un bilet la finala CM 2026

FIFA a respins toată furia publică printr-o combinație de argumente economice și ironie. a declarat că „trebuie să ținem cont de piață, suntem în țara cu cea mai dezvoltată piață a divertismentului din lume”, adăugând că prețuri mai mici ar alimenta speculația pe piața neagră. La un moment dat, Infantino a mers chiar mai departe, glumind că, dacă cineva ar cumpăra un bilet pentru finală cu două milioane de dolari, el i-ar aduce personal un hot-dog și un Coca-Cola.

ADVERTISEMENT

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, este la fel de relaxat și nu pare să bage prea mult în seamă criticile venite din partea suporterilor: „Nu aș plăti! Cu siguranță, mi-ar plăcea să fiu acolo. Dar, sincer, nu aș plăti. Dacă toți oamenii care îl iubesc pe Donald Trump nu ar putea merge, aș fi dezamăgit. Mi-ar plăcea ca oamenii care au votat cu mine să poată merge”, a spus Donald Trump într-un interviu pentru Washington Post.