Reacția lui Dorinel Munteanu după scandalul provocat de Daniel Pancu: ”Momente tensionate există în orice echipă profesionistă”

Dorinel Munteanu (56 de ani) își așteaptă sentința din partea Comisiei de Disciplină și Etică a FRF. Forul condus de Răzvan Burleanu l-a reclamat pe antrenorul Oțelului Galați pentru , în timpul meciului cu Dinamo (1-1), din etapa a 10-a din SuperLiga.

Reacția lui Dorinel Munteanu după scandalul provocat de Daniel Pancu la România U21 – Elveția U21

Comisia de Disciplină și Etică a FRF, întrunită miercuri, 16 octombrie, a anunțat că dosarul lui Dorinel Munteanu a rămas în pronunțare. Între timp, Federația Română de Fotbal are de gestionat un alt incident fierbinte, provocat, de data aceasta, de selecționerul naționalei de tineret a României U21, Daniel Pancu (47 de ani).

Pancu riscă o suspendare drastică din partea UEFA, la meciul cu Elveția U21, marți, 15 octombrie, în Giulești, decisiv pentru calificarea la EURO 2025 Under 21. FRF nu a avut încă nicio poziție vizavi de comportamentul selecționerului U21 Daniel Pancu.

”Momente tensionate există în orice echipă profesionistă”

Întrebat de FANATIK cum interpretează faptul că FRF s-a sesizat în privința lui după episodul cu David Maftei, iar în cazul lui Daniel Pancu nu a avut încă nicio reacție oficială, Dorinel Munteanu a răspuns:

”Nu comentez deciziile federației. Sesizarea lor a venit ca urmare a mediatizării intense și nejustificate a presei. Altfel, era pur și simplu un incident nesemnificativ. Momente tensionate există în orice echipă profesionistă”.

Daniel Pancu, mesaj pentru președintele FRF: ”Sper că nu te-am dezamăgit, Prezi”

, este conștient că la EURO 2025 U21 și-ar putea conduce echipa din tribune. Tehnicianul așteaptă însă o confirmare din partea șefului FRF, Răzvan Burleanu. Căruia i-a transmis un mesaj public postat pe social media:

„’Daniel, am identificat în tine un antrenor cu mentalitate occidentală, nu de Arabia…’. Astea au fost cuvintele președintelui Răzvan Burleanu când m-au numit selecționerul U21! Sper că nu te-am dezamăgit, Prezi”.

Justificarea lui Daniel Pancu: ”Am crezut că a murit Louis”

Daniel Pancu a încercat după meci să-și justifice gestul, pe care el însuși îl consideră ”incalificabil”: ”În primul moment, credeţi-mă, am crezut că a murit Louis, Doamne-fereşte! Eu din unghiul în care eram am văzut că a primit o talpă cu crampoane direct în gât. Şi am crezut că s-a dus.

Apoi am văzut că mişcă şi că arbitrul scoate cartonaşul galben. În secunda aia m-am gândit la jucător, dar şi la un episod de la meciul tur din Elveţia, când am primit golul de 2-2 după un ofsaid de 3 metri şi fault. Pentru că noi eram calificaţi de mult cu acea victorie.

Dacă scrie România pe noi asta nu înseamnă că nu trebuie să fim respectaţi la nivelul adversarilor noştri. Eu îmi cer scuze, gestul meu a fost incalificabil. E prima eliminare din viaţa mea.mi-am pierdut cumpătul pentru că mă uitam la jucător şi nu credeam că mai poate să continue. Nu ştiu cum s-a văzut la televizor, dar de acolo s-a văzut foarte urât”.

Daniel Pancu, AVERTIZAT dupa DERAPAJUL VIOLENT de la Romania U21: “ALT ANTRENOR LA EURO”