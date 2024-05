Reacția lui Edi Iordănescu la criticile lui Mihai Rotaru și la neconvocarea lui Mitriță la EURO 2024. Ce a făcut selecționerul la Mogoșoaia

Selecționerul Edi Iordănescu (45 de ani) a anunțat un cu Bulgaria (4 iunie) și Liechtenstein (7 iunie). Lista finală de 26 de tricolori pentru turneul final din Germania va fi anunțată la UEFA pe 7 iunie, cu o săptămână înainte de startul competiției.

Reacția lui Edi Iordănescu la criticile lui Mihai Rotaru

Neconvocarea lui Alexandru Mitriță (29 de ani), vedeta Universității Craiova, a stârnit reacții critice la adresa selecționerului. Mihai Rotaru, finanțatorul formației din Bănie, consideră că Mitriță merita să facă parte din lotul pentru CE, fiind unul dintre cei mai buni fotbaliști din SuperLiga în sezonul 2023-2024, cu 16 goluri și 14 pase decisive.

”Părerea mea, este o nedreptate, o încăpățânare a selecționerului. Ce pot să reproşez selecţionerului este că nu a putut să gestioneze o situaţie în favoarea echipei naţionale. Mitriţă ar fi putut ajuta naţionala României. Putea face mult mai mult.

Nu s-au făcut diligențele necesare pentru a rezolva o problemă, dar o problemă de acum trei ani. Dacă era înțelept selecționerul trebuia să-l cheme la meciurile cu Bulgaria și Liechtenstein și să discute cu el”,

”Mitriță a avut o atitudine de jemanfișism, după ce Edi l-a trimis în tribune”

Finanțatorul Universității Craiova a mai spus la emisiunea lui Horia Ivanovici: ”Mitriță este trist, avea așteptări. Lui Edi i-a fost frică de Mitriţă, ca personalitate. Edi nu are nevoie de personalități în vestiar. Are nevoie de un vestiar docil. De ce trebuia să ostilizeze Oltenia? De ce?”.

Omul de afaceri a explicat mai târziu la Digi Sport motivele pentru care selecționerul nu l-a mai convocat pe Alexandru Mitriță din iunie 2022: ”Mitriță are o personalitate puternică și a avut o atitudine de jemanfișism după ce a fost trimis în tribună de Edi Iordănescu la un meci, fără să-i dea explicații. Cu Olaru și cu alții a vorbit”.

Edi Iordănescu a explicat de ce nu l-a convocat pe Mitriță: ”Am mers pe continuitate”

Declarațiile lui Mihai Rotaru au fost recepționate și în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia. Din informațiile FANATIK, selecționerul a zâmbit și și-a văzut mai departe de treabă. ”Nu mă interesează”, le-a spus Edi Iordănescu apropiaților.

Selecționerul a explicat mai pe seară de ce nu l-a convocat pe Mitriță. ”Sunt atuuri pe care le avem. Cred că e coeziunea, omogenitatea. Aţi văzut că nu sunt modificări. Am mers pe continuitate. E greu să integrezi jucători noi acum. Sigur, în viitor puteţi să vedeţi şi alţi jucători care să intre în acest grup. Pentru moment, am mers pe continuitate”, a explicat Edi Iordănescu, pentru .

18 selecții și trei goluri are Alexandru Mitriță la echipa națională a României. El a început titular mandatul lui Edi Iordănescu, după care a mai jucat doar 25 de minute cu Muntenegru, în primul meci din Liga Națiunilor

Alți tricolori care s-au considerat nedreptățiți că n-au fost luați la turnee finale

Alexandru Mitriță nu este singurul fotbalist care consideră că merita să fie selecționat pentru turneul final. Au mai fost și alții:

EURO 2016 (selecționer Anghel Iordănescu): Alexandru Maxim, Constantin Budescu

(selecționer Anghel Iordănescu): Alexandru Maxim, Constantin Budescu EURO 2008 (selecționer Victor Pițurcă): Florin Bratu

(selecționer Victor Pițurcă): Florin Bratu EURO 2000 (selecționer Emeric Ienei): Ștefan Nanu

(selecționer Emeric Ienei): Ștefan Nanu CM 1994 (selecționer Anghel Iordănescu): Marius Lăcătuș,

(selecționer Anghel Iordănescu): Marius Lăcătuș, EURO 1984: Ilie Balaci, Gheorghiță Geolgău

Ștefan Nanu: ”Am fost dat la o parte ca o măsea stricată”

Jucătorii supărați și-au exprimat mai mult sau mai puțin vocal nemulțumirea.

Ștefan Nanu a jucat patru meciuri în preliminariile EURO 2000, sub comanda lui Victor Pițurcă, iar după demiterea lui ”Piți” cu scandal, înlocuitorul Emeric Ienei a renunțat la fundașul stânga de 30 de ani și l-a luat la turneul final pe puștiul Cristi Chivu, 19 ani. Chivu avea să fie titular și a făcut un CE excepțional.

”Acum chiar dacă mă mai cheama nu mai vin la lot, pentru că nu sunt un puști de 18 ani, să se joace cu mine. Domnul Ienei să nu uite că am pus și eu umărul pentru echipa națională în momentul în care nu eram siguri de calificare, iar acum am fost dat la o parte ca o măsea stricată. Cînd m-a sunat de dimineata, Ienei mi-a spus că renunță la mine pentru că vrea să folosească jucători de perspectivă, în vederea Cupei Mondiale din 2002″, a declarat Stefan Nanu, după ce a fost lăsat acasă.

Florin Bratu: ”Am suferit foarte mult, eram cel mai în formă atacant din campionatul României”

În 2008, Victor Pițurcă a renunțat la Florin Bratu și la Ciprian Deac, din lotul lărgit. “Acum pot să mă gândesc că în 2008, când am avut un sezon foarte bun și meritam să fiu la Campionatul European, nu am fost convocat poate și pentru că m-am bucurat la acel meci cu Steaua, în modul în care am făcut-o.

E posibil să nu mă fi convocat din cauza că Steaua nu a luat campionatul atunci, dar și pentru modul în care m-am bucurat. Un jucător trebuie judecat după ce arată pe teren. Atunci m-am simțit nedreptățit, am suferit foarte mult, atunci chiar meritam, eram cel mai în formă atacant din campionatul României și după neconvocare mi-au mers toate pe invers”, a precizat Florin Bratu, la “Fotbal Club”.

La EURO ’84 am fost chemat, dar nu m-au mai luat la turneu. Nici nu mi s-a explicat de ce m-a chemat, dacă nu m-au luat. Nici până azi nu am aflat adevărul…Eu nu puteam să mai ajut echipa la capacitatea adevarată, dar Lucescu imi promisese că mă ia să mă lase la Firenze, pentru tratament. Probabil că dacă ma făceau bine, puteam sa mai evoluez cumva. Asta e ceva de genul asasinarii lui Kennedy, căa nici dupa 50 de ani nu s-a aflat adevărul“ – Ilie Balaci pentru Sport Total FM în ianuarie 2014

Constantin Budescu: ”Eu am zis că Iordănescu e depășit”

Constantin Budescu, important în campania de calificare la EURO 2016, a pierdut turneul final după transferul în China. ”Budi” l-a criticat dur pe Anghel Iordănescu după ce naționala a fost învinsă de Albania (0-1) și a terminat grupa pe ultimul loc.

“Normal că sunt supărat că n-am fost la EURO. Mi-am dorit mult. Trebuia să avem o echipă de bază. Când îl ai pe Sânmărtean, cel mai bun jucător al echipei, și îl folosești doar o repriză…

Eu am zis că Iordănescu e depășit înaintea Campionatului European. Și când jucam eu, tactica era aceeași precum cea pe care am văzut-o la EURO. E greu când te duci la EURO fără antrenor. Am văzut o declarație a selecționerului cum că nu mai e Albania de pe vremea lui. Ok, atunci el de ce mai e selecționer pe vremea asta. S-au făcut greșeli mari, ar trebui să se recunoască acest lucru. Măcar atât”, a zis Constantin Budescu la DolceSport.

Durerea e mai mare când știi că ai făcut ceva pentru echipa aia. Ți-ai adus și tu un aport la punctele alea. N-am fost prezent doar să intru două minute, am jucat titular. Sigur că ai așa… Eu am avut o problemă la meciul din Țara Galilor. M-am accidentat când am fost în Belgia. Cu o zi înaintea jocului, am făcut antrenament cu echipa. M-a întrebat cum mă simt, i-am zis că sunt bine, iar a doua zi am stat în tribună. I-am zis că sunt bine, dar că mai simt ceva la schimbările de direcție, o anumită jenă. Atunci, nea Puiu așa a hotărât” – Marius Lăcătuș, la Digi Sport

