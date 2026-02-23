Reacția lui Elias Charalambous despre play-off după FCSB – Metaloglobus 4-1: „Orice spun nu are importanță”

ADVERTISEMENT

asta după ce a reușit să o bată pe Metaloglobus, 4-1, în runda cu numărul 28 din SuperLiga. Elias Charalambous a avut un discurs ferm la finalul confruntării de pe Arena Națională.

Elias Charalambous a fost categoric după victoria FCSB-ului cu Metaloglobus: „Trebuie să arătăm pe teren”

Tehnicianul cipriot a fost mulțumit că echipa și-a îndeplinit obiectivul și a obținut cele 3 puncte din duelul cu Metaloglobus și spune că

”Cel mai important lucru sunt cele 3 puncte, acesta era obiectivul. E bine când marchezi multe goluri, dar acum avem nevoie de puncte. Acesta este obiectivul. Ceea ce simt e una și ceea ce facem e alta. Orice spun nu are importanță, trebuie să arătăm pe teren.

Vom vedea, a fost accidentat săptămâna trecută (n.r. Florin Tănase). A făcut doar un antrenament, când te antrenezi doar atât riști să te accidentezi mai ales pe un asemenea teren și pe vremea asta. Ne-a zis că s-a simțit bine, dar am înțeles că e ceva ce îl împiedică să mai joace”, a spus Elias Charalambous.

Ce spune Elias Charalambous despre lupta pentru play-off

mai vin la meciurile campioanei României și recunoaște că o mare parte de vină o are și echipa, care nu a avut rezultatele așteptate. Când a fost întrebat despre calificarea în play-off, antrenorul de la FCSB nu a răspuns concret și a precizat că urmează alte două finale pe care bucureștenii le au de jucat până la finalul sezonului regulat.

„Acesta era planul, să joace câteva minute. A fost inactiv o perioadă lungă (n.r. Ofri Arad). Este un jucător de viitor. Nu trebuie să ne uităm la celelalte echipe. Trebuie să ne focusăm pe noi, noi suntem cei mai importanți. Trebuie să ne câștigăm punctele. Toate meciurile sunt dificile.

Știu că fanii sunt dezamăgiți, și noi suntem dezamăgiți. Noi am creat situația asta și noi trebuie să o ducem la capăt. Sper să revină alături de noi. Nu vreau să vorbesc despre lucruri care nu există. Mai avem două finale.”, a mai spus Elias Charalambous la finalul partidei.

