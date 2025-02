Reacția lui Elias Charalambous după ce Elvir Koljic a semnat cu Rapid: „Nu are rost să vorbim despre el”

La finalul meciului cu Petrolul, Elias Charalambous a aflat că , fiind chiar prezentat oficial de giuleșteni joi seară.

Reacția lui Elias Charalambous după ce a aflat că Elvir Koljic va juca la Rapid

Tehnicianul cipriot a afirmat că nu vrea să vorbească despre fotbalistul bosniac, deoarece acesta nu va juca la FCSB.

„Despre Koljic au fost niște zvonuri, am mai fost întrebat și am spus că Koljic nu este jucătorul nostru. Nu a fost jucătorul nostru, nu va fi jucătorul nostru, nu are rost să vorbim despre el. Ca să aducem un jucător, el trebuie să fie mai bun decât cei pe care îi avem. Nu avem nevoie de jucători pe care să îi aducem doar pentru a putea spune că am făcut un transfer” a afirmat Charalambous la conferința de presă.

Patronul FCSB-ului, .

, de la Poli Iași. „Este un jucător foarte bun, foarte talentat, e un avantaj pentru noi și faptul că e un jucător under 21, sunt foarte fericit să îl am pe Gheorghiță în echipă, sunt convins că ne va ajuta” a declarat Charalambous.

Ce a declarat Elias Charalambous după meciul cu Petrolul

FCSB putea să urce pe primul loc în Superligă cu un succes la Ploiești, dar a remizat cu Petrolul, scor 0-0, și a încheiat etapa pe locul 4. „Roș-albaștrii” au înscris în prima repriză prin David Miculescu, dar .

„Știam că va fi un meci greu cu Petrolul, în prima repriză am controlat jocul, am marcat un gol care a fost anulat, au spus că a fost fault. În repriza a doua a fost un meci mai deschis, am încercat să înscriem, dar nu am reușit. La ultima fază mi s-a spus că s-a acordat offside, dar poate se putea acorda penalty.

Dacă a fost o nouă greșeală, e o situație nefericită pentru noi, dar acesta este fotbalul. Sper că deciziile au fost corecte. Nu dau vina niciodată pe arbitri, nu judec pe nimeni, sper doar că iau decizii corecte, pentru ca rezultatele să fie corecte.

Am luat un punct, cum spuneam și înainte de meci, orice se întâmpla astăzi nu s-ar fi decis campionatul. Nu a mai fost un astfel de campionat de mult timp. Anul trecut aveam un avantaj de nouă puncte și am spus că titlul se va decide în play-off, ce să mai spun acum, când situația e atât de echilibrată. Titlul se va decide în play-off, poate chiar în ultima etapă.

Nu vreau să vorbesc despre gazon, pentru că nu vreau ca aceasta să fie o scuză, dar din păcate am avut unele probleme. Asta nu e o scuză, dar ne-ar plăcea să jucăm în condiții mai bune, cu siguranță” a transmis tehnicianul cipriot la finalul partidei.

La faza golului anulat, Malcom Edjouma s-a accidentat, fiind înlocuit câteva minute mai târziu. Antrenorul FCSB-ului e de părere că astfel de accidentări sunt normale, ținând cont de programul extrem de aglomerat al echipei.

„Edjouma a simțit ceva, dar Miculescu a fost lovit, nu a fost ceva muscular. Trebuie să ne descurcăm și cu absențele, sunt multe meciuri și când ai atât de multe apar accidentări, este normal în fotbal. Sper că într-o zi vom avea lotul complet, pentru a avea cât mai multe soluții.

Cred că echipa stă bine din punct de vedere fizic, nu e ușor să joci din trei în trei zile începând din august, băieții au arătat că sunt la un nivel bun. Nu sunt de acord cu opinia că echipa are probleme fizice. Se poate spune că există oboseală, dar nu probleme fizice” a spus Elias Charalambous.

Pentru FCSB urmează un duel pe teren propriu contra lui Sepsi, care se va disputa duminică, de la ora 20:00. „Următorul meci va fi la fel, nu s-a schimbat nimic, vom trata următorul meci ca și pe toate celelalte. Vrem să arătăm cel mai bun fotbal posibil și să luăm cele trei puncte” a declarat antrenorul campioanei.

