Reacția lui Emil Săndoi după ce a picat cu U Craiova în Cupă: „Nu își doreau!” Exclusiv

Tehnicianul dâmbovițenilor și fostul mare jucător al Științei, Emil Săndoi, a oferit prima reacție după a aflat că va juca cu Universitatea Craiova în Cupa României: „Nu ne-am fi dorit să jucăm cu ei, dar nici ei nu cred că și-ar fi dorit să pice cu noi,” a declarat Săndoi în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sorții au decis ca echipa din Bănie să evolueze chiar împotriva unei echipe antrenate de un oltean. De altfel, Craiova ar mai fi putut da în sferturi peste Eugen Neagoe sau Flavius Stoican.

În optimi, Chindia lui Săndoi a spulberat-o pe Farul Constanța, scor 3-0. De partea cealaltă, Știința lui Marinos Ouzounidis s-a calificat mai departe după ce a trecut cu 1-0 de FC Botoșani. Întâlnirea dintre Săndoi și Ouzounidis va fi și mai interesantă, având în vedere că fostul mare fundaș ar fi fost în cărți pentru preluarea băncii tehnice a oltenilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Reacția lui Emil Săndoi după ce a picat cu Universitatea Craiova în Cupa României: „Nu își doreau să pice cu noi!”

Petrolul – Astra, Chindia – Universitatea Craiova, Dunărea Călărași – Dinamo, Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Universitatea Cluj sunt meciurile din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României. FANATIK a stat de vorbă cu Emil Săndoi, tehnicianul Chindiei Târgoviște, pentru a afla care sunt primele impresii după aflarea că echipa sa va juca în cel mai tare meci al acestei faze a competiției:

„Ce să facem, dacă așa ne-au hărăzit sorții, asta e. Eu cred că Universitatea Craiova este cel mai greu adversar dintre toate echipele care mai suntîn Cupa României. Bineînțeles că nu îmi doream să picăm cu Craiova, dar cred că nici ei nu-și doreau să pice cu noi și sigur și-ar fi dorit alt adversar.

ADVERTISEMENT

Bine, mai erau și alte echipe bune. Dinamo și Astra au și ele loturi bune, dar și noi suntem un adversar incomod și de aceea spun că nu și-ar fi dorit să pice cu noi, nu cred că sunt fericiți,” a declarat fostul mare jucător al Universității Craiova pentru FANATIK.

În ultima confruntare directă, Chindia a produs un cutremur în Bănie după ce a câștigat pe stadionul „Ion Oblemenco” și a grăbit demisia lui Cristiano Bergodi: „I-am bătut pe Ion Oblemenco, dar nu seamănă un meci cu altul. O să avem o dublă cu Craiova, jucăm în campionat și la câteva zile vom juca în Cupa României.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Craiova are un lot numeros și echilibrat și din acest punct de vedere ei au un avantaj și este o echipă de top trei din România. Într-adevăr, Universitatea este o echipă incomodă, nu mă mulțumește tragerea, dar asta este situația,” a mai adăugat Săndoi.

Ce l-a surprins pe Emil Săndoi la Marinos Ouzounidis: „Înseamnă că s-a impus!” Tehnicianul Chindiei, supărat pe arbitraj

Emil Săndoi a făcut din Chindia Târgoviște o echipă redutabilă, cu șanse reale la play-off. Acest lucru a atens atenția oficialilor Universității Craiova, iar Săndoi ar fi putut să fie o variantă pentru postul de antrenor după plecarea lui Bergodi: „Nu știu dacă am fost în cărți pentru preluarea Universității, am mai spus asta, s-a vehiculat numele meu, dar nu cred că am fost în cărți.”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Emil Săndoi a rămas surprins de faptul că Ouzounidis a schimbat sistemul de joc la Universitatea Craiova: „În acest moment, nu pot să-mi fac o idee despre Ouzounidis după aceste două meciuri. Nici nu-l cunosc pe el. Am văzut că a schimbat modulul tactic, Craiova juca într-un 4-3-3, iar Ouzounidis a trecut în 4-2-3-1.

E un lucru pe care pe mine mă surprinde pentru că și atunci când eram acolo, acum câțiva ani, știu că politica clubului era să joace într-un 4-3-3 și chiar mă surprinde faptul că Ouzounidis a schimbat sistemul de joc. Mă rog, fiecare antrenor cu stilul lui. Înseamnă că s-a impus. Ți-am spus, eu știu politica clubului Universitatea Craiova cu acest 4-3-3, chiar și jucătorii pe care i-au transferat sunt pentru acest sistem, dar asta nu înseamnă că nu se pot adapta, întrucât sunt jucători valoroși și polivalenți,” a declarat acesta pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

308 meciuri are Emil Săndoi în tricoul Universității Craiova

2014-2016 a fost ultima perioadă când Săndoi s-a aflat pe banca tehnică a Științei

Antrenorul Chindiei este foarte supărat pe arbitrajul pe care echipa sa l-a avut în ultima perioadă, iar totul a culminat cu meciul cu Gaz Metan Mediaș, atunci când echipa sa a avut două lovituri de la 11 metri neacordate: „Nu o să-mi treacă supărarea până la finalul campionatului cu aceste greșeli de arbitraj care s-au făcut împotriva noastră.

Nu o să-mi treacă pentru că și pe finalul campionatului trecut, atunci când aveam niște meciuri decisive, tot așa s-a greșit. Așa s-a întâmplat și acum, în acest moment cheie, aveam un moral bun și un parcurs bun. Am spus de fiecare dată că nu avem jucători cu experiență, iar aceste greșeli își pun amprenta în jocul echipei, în rezultatul muncii. E inadmisibil să ai două lovituri de la 11 metri într-un meci și care au fost analizate de toată lumea și toți au spus că au fost foarte clare. Așteptăm VAR-ul, mergem înainte, jucăm și așteptăm meciurile din play-out, meciul din Cupa României,” a mai spus Emil Săndoi pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT