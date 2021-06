Emmanuel Macron a reacționat, în timp ce saluta mulțimea. Acesta a transmis că se simte bine.

ADVERTISEMENT

Președintele francez a catalogat incidentul drept unul izolat. El a declarat că nu ar trebui să i se acorde o așa de mare importanță.

Reacția lui Emmanuel Macron, după ce a primit o palmă peste față de la un bărbat: „Nu voi renunța la luptă”

„Totul este bine. Trebuie să relativizăm acest incident care este, cred, un fapt izolat. Nu trebuie ca acest lucru să eclipseze restul subiectelor atât de importante care afectează vieţile multor oameni”, a declarat Emmanuel Macron pentru

Șeful a subliniat că nu va renunța la luptă: „trebuie respectate funcţiile în cadrul Republicii, iar eu nu voi renunţa niciodată la această luptă”.

ADVERTISEMENT

„Funcţiile, oricare ar fi acestea, sunt mai importante decât noi şi nu trebuie să facă obiectul vreunei agresiuni. De altfel, eu tocmai i-am scris unuia dintre primarii din departamentul Drôme, care a fost agresat,” a adăugat acesta.

Macron a subliniat că faptele de violență și ură, în discurs sau fapte, pot amenința democrația unei țări: „în Republică, există libertatea de expresie, există posibilitatea de a fi controverse, libertatea de vot şi pluralismul democratic, astfel încât se poate stabili cui îi acordăm mandatul şi cine votează legile pentru noi”.

„Reversul este că nu pot exista acte de violenţă, de ură, nici în discurs, nici în fapte. Altfel, este ameninţată însăşi democraţia,” a precizat liderul francez.

ADVERTISEMENT

Emmanuel Macron: „Nu mă va opri nimic”

Președintele francez a menționat că incidentul a fost unul izolat și nu trebuie să capteze interesul oamenilor, în detrimentul problemelor cu adevărat importante: „eu nu aş vrea ca indivizi izolaţi sau oameni care merg spre extreme, în orice fel, să îi facă uitaţi pe restul. Poporul francez este un popor republican”.

„Cei mai mulţi dintre francezi sunt interesaţi de problemele de fond. Din principiu, eu aş fi inflexibil, dar să nu lăsăm ca acte izolate, ale unor indivizi ultraviolenţi, cum sunt unii la fiecare eveniment de acest fel, să prindă controlul asupra dezbaterii publice, nu merită.”

Macron a fost întrebat dacă se teme să mai intre în contact cu cetățenii, iar răspunsul a fost unul ferm: „nu, deloc. De altfel, am continuat să salut persoanele prezente care se aflau lângă acel domn şi am făcut poze cu ele. Am continuat şi voi continua. Nu mă va opri nimic.”

Liderul de la Élysée a fost pălmuit în timp ce saluta mulțimea adunată în spatele unui gard de protecție, în timpul unei vizite în regiunea Drôme din sud-estul Franţei. Agenții de securtitate au intervenit rapid, președintele a fost evacuat, iar indivitul a fost imobilizat. Ulterior, s-a anunțat că două persoane au fost reținute.