Reacția surprinzătoare a jucătorului naționalei, după ce Mircea Lucescu i-a prezentat scuze public: „Am vorbit cu el”

Mircea Lucescu și-a cerut scuze public de la Florin Tănase în direct la FANATIK SUPERLIGA, după ce selecționerul i-a promis fotbalistului de la FCSB că va juca cu Austria, deși în meciul cu Moldova prinsese doar câteva minute. Mihai Stoica a dezvăluit că mijlocașul campioanei en titre nu s-a arătat deloc afectat de faptul că a rămas doar pe banca de rezerve.

Florin Tănase, prima reacție după ce Mircea Lucescu i-a cerut scuze public

Florin Tănase, unul dintre cei mai importanți fotbaliști din campionatul intern, a Mijlocașul lui FCSB a fost folosit pe finalul amicalului cu Moldova, însă Mircea Lucescu i-a promis că îl va introduce în teren în meciul important cu Austria.

Deoarece niciunul dintre jucătorii ofensivi nu a simțit nevoia de schimbare, „Il Luce” nu a mai făcut foarte multe modificări, iar „Tase” a rămas pe banca de rezerve. Selecționerul României a ținut să-și ceară scuze public de la fotbalistul de 30 de ani, însă Mihai Stoica a dezvăluit că jucătorul nu este deloc afectat:

„Poate că orice alt jucător recepționa altfel la ceea ce s-a întâmplat la națională, dar nu și Florin Tănase. Am vorbit cu el duminică și mi-a povestit ce s-a întâmplat râzând. Și mi-a zis: ‘băi, asta este’. Cu o relaxare și cu o voie bună. Mă temeam că atunci când el va veni la primul antrenament o să fie supărat. Nu! A fost tot timpul zâmbitor.

‘Ce să-i fac? Am zis că o să joc. I-am zis măcar să nu mă bage să joc 2-3 minute’. Nu-i problemă, nu-i problemă… până nu l-a mai băgat deloc. Se iau în glumă astea. Poate dacă ne bătea Austria se discuta altfel, dar e o victorie obținută în ultima clipă. Assistul îi aparține lui Ianis Hagi, care practic ar fi fost jucătorul pe care ar fi trebuit să-l înlocuiască Florin Tănase. Atunci, totul e bine când se termină cu bine. Cert e că jucătorii sunt nemulțumiți când se întâmplă… Nu a fost vorba la Florin Tănase. A fost pentru mine o surpriză mare. Pentru că am avut multe discuții cu mulți jucători care veneau bosumflați că nu joacă, dar nu și cu el”, a dezvăluit Mihai Stoica la .

Câte selecții la echipa națională are Florin Tănase

Florin Tănase nu a reușit să ajungă niciodată piesă de bază în angrenajul echipei naționale. Ajuns la 30 de ani, playmaker-ul lui FCSB a atins 24 de selecții la naționala tricoloră, pentru care a marcat și 5 goluri. Inconstanța sa în prestații, dar și multiplele accidentări l-au ținut departe de mai multe convocări la echipa națională a României.

Ploaie de execuții la antrenamentele FCSB! Mihai Stoica a fost vrăjit de jucătorii de atac

Cu toți jucătorii reveniți de la echipele naționale, FCSB se pregătește de următorul meci din SuperLiga României, unde Mihai Stoica a povestit că antrenamentele de finalizare au mers perfect înainte de etapa a 13-a, recunoscând că nu a mai văzut un procentaj atât de mare al reușitelor de foarte mult timp:

„(n.r. Miculescu) A intrat binișor cu Moldova. S-a antrenat bine, el este și suspendat la meciul cu Metaloglobus. Azi era foarte bine. În momentul în care o echipă e în criză, antrenamentele de finalizare nu ies bine. Nu ies bine, îți vine să pui mâna la ochi. De regulă, într-un antrenament bun de finalizare, să zici că se concretizează 50% din faze. Ce am văzut astăzi, nu am mai văzut de mult. Numai prin vinclu, numai pe lângă bară, execuții peste execuții. Toți jucătorii din atac, foarte, foarte bine. Poate pentru că s-au achitat bonusurile, posibil și asta.

Majoritatea fotbaliștilor aveau bonusuri în funcție de numărul de meciuri jucate, nu de aport. Tuturor, Gigi le-a dat întreg bonusul. Îți dau exemplu, Dawa a luat bonus întreg, Zima a luat întreg. Eu nu rostesc cifre niciodată. Cert este că un jucător care a semnat un contract nu a semnat niciodată obligat de ceva sau de cineva. În momentul în care a semnat înseamnă că e mulțumit, că altfel nu semna. Să te aștepți să iei zeci de mii, e lucru mare și se vede în exprimarea lor la antrenament, în buna dispoziție care este, chiar dacă locul din clasament și rezultatele în ultima vreme în competiția internă au fost departe de a fi mulțumitoare. Cred eu că momentul ăsta e foarte bun. E adevărat, avem probleme imense în defensivă, dar am încredere că vom fi bine”, a mai spus Mihai Stoica.