Reacția lui Gael Monfils, după ce Elina Svitolina l-a anunțat prin telefon că divorțează și trebuie să împartă 50 de milioane de dolari

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Căsnicia dintre Gael Monfils și Elina Svitolina s-a încheiat într-un mod brutal și neașteptat.

Gael Monfils, reacție de gentleman la adresa fostei soții

Vestea a căzut ca un trăsnet pentru tenismenul francez, care nu se aștepta la o asemenea decizie din partea partenerei sale de viață. Acesta avea alte planuri și intenționa ca după încheierea carierei, adică la finalul acestui an, să lucreze în domeniul finanțelor, adoptând astfel o muncă de birou în detrimentul uneia fizice, cu intenția de a stat mai mult cu familia.

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în ciuda faptului că au o fiică împreună, nu i-a căzut deloc bine lui Monfils, acesta a avut o reacție de gentleman și i-a luat apărarea fostei soții, care a primit destule critici pe rețelele sociale.

“O despărțire este un teren minat”

”De-a lungul anilor, Elina și cu mine ne-am bucurat nespus să împărtășim cu voi povestea și viața familiei noastre. De asemenea, am vorbit mereu despre provocările cu care ne-am confruntat fiecare dintre noi.

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În cazul meu, a fost vorba despre o serie de accidentări și îndoieli care m-au pus la încercare în moduri noi. În cazul Elinei, a fost vorba despre distrugerile și suferința care i-au sfâșiat țara.

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Acum, ne despărțim. Și, la fel ca în trecut, aceasta este o încercare pe care am decis, împreună, să o împărtășim cu publicul. După cum știe oricine a trecut prin încheierea unei relații, nu este un subiect ușor de abordat.

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O despărțire este un teren minat, plin de sentimente tulburi și complicate, prin care atât eu, cât și Elina încercăm să trecem cât mai bine cu putință – și facem acest lucru cu respectul și iubirea profunde pe care încă le purtăm, și le vom purta mereu, unul pentru celălalt.

“Mă doare sufletul, îi voi fi mereu recunoscător”

Deși nu datora nimănui nicio explicație, Elina a ales să vorbească cu vulnerabilitate și sinceritate despre motivele care au stat la baza acestei decizii. A făcut-o în cel mai bun mod în care a știut.

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Deși mă doare sufletul, îi voi fi mereu recunoscător pentru sprijinul și dragostea oferite de-a lungul anilor. Mulți au considerat că explicația ei nu a fost suficient de perfectă, iar Elina s-a confruntat, prin urmare, cu un tip de critică pe care l-am perceput, în cel mai bun caz, ca fiind lipsit de bunăvoință, iar în cel mai rău caz, veninos.

Poate că eu și Elina nu mai formăm un cuplu, dar rămânem o familie. Deși mă doare sufletul, îi voi fi mereu recunoscător pentru sprijinul și dragostea oferite de-a lungul anilor.

Vor avea grijă împreună de fiica lor Skai

Când eram gata să renunț la tenis, ea mi-a oferit încurajarea de care aveam nevoie pentru a continua. Ea este, de asemenea, persoana din spatele unora dintre cele mai mari victorii din viața mea – fiica noastră, Skai, fiind cea mai importantă dintre toate. Deși sunt profund recunoscător pentru faptul că publicul este atât de preocupat de fericirea mea, mă întristează lipsa de tact și de bunătate manifestată față de Elina.

Chiar dacă unii poate nu îi înțeleg motivele sau nu sunt de acord cu ele, vă rog să nu uitați că, într-o relație, se petrec multe lucruri în spatele cortinei care nu pot fi explicate într-o simplă postare. Elina are propriile bătălii de dus, la fel cum am și eu. Îi respect alegerile și motivele, iar noi vom continua să ne susținem reciproc și să ne purtăm de grijă, mai ales că avem împreună un copil.

Pe măsură ce pășim în acest nou capitol, aș dori să vă rog pe toți să nu uitați că suntem, înainte de toate, oameni: nu Gael Monfils și Elina Svitolina, ci Gael și Elina. Imperfecți, dar străduindu-ne să facem tot ce ne stă în putință”, a scris Gael Monfils, pe Instagram.

Cei doi tenismeni erau căsătoriți din iulie 2021 și au împreună o fetiță, Skai, născută în octombrie 2022. Ei au strâns, de-a lungul căsniciei lor, o avere de peste 50.000.000 de dolari, pe care vor fi nevoiți să o împartă.