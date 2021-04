Reacția lui Gică Popescu după rușinea istorică din Armenia: „Gata, m-am săturat!” Exclusiv

Gică Popescu a rămas fără cuvinte după înfrângerea șocantă a echipei naționale a României în Armenia și a declarat că nu va mai vorbi despre echipa națională.

Naționala lui Mirel Rădoi a suferit una dintre cele mai rușinoase înfrângeri din preliminariile Campionatelor Mondiale și este pe locul patru în grupă cu doar trei puncte din trei meciuri.

Un alt membru al Generației de Aur, Dorinel Munteanu, a fost extrem de dur și a declarat că jucătorii ar trebui să se întoarcă pe jos de la Erevan dacă vor pierde cu Armenia, ba, mai mult, a făcut o noapte albă din cauza acestei înfrângeri rușinoase.

Gică Popescu s-a săturat: „Nu vreau să mai vorbesc despre echipa națională! Am spus ce e de făcut”

Gică Popescu este extrem de dezamăgit după rușinea din Armenia și a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că va evita să mai vorbească despre echipa națională a României: „Gata, m-am săturat! Am vorbit 20 de ani de zile și v-am spus ce trebuie făcut”, a spus supărat fostul mare jucător al României.

Dacă Bogdan Stelea a fost extrem de acid cu jocul prestat de băieții lui Mirel Rădoi, dar și de deciziile inexplicabile ale selecționerelui, fostul căpitan al Barcelonei a evitat să facă orice comentariu după meciurile cu Germania și Armenia: „După cum ai văzut, nu am comentat nimic după aceste meciuri, pentru că m-am saturat! Gata, nu mai vorbesc! Să vorbească alții”, a spus iritat fostul membru al Generației de Aur.

Ce spunea Gică Popescu înainte de meciul cu Macedonia de Nord: „Mai bine stăm acasă!”

Gică Popescu declara pentru FANATIK într-un interviu înainte de meciul cu Macedonia de Nord că nu avem voie să nu câștigăm în fața lor și a Armeniei dacă vrem să jucăm la Campionatul Mondial: „Dacă vrem să participăm la un Campionat Mondial, trebuie să jucăm și cu Germania, trebuie să trecem de Macedonia de Nord și de Armenia fără probleme. Dacă nu reușim să facem asta, mai bine stăm acasă!”, spunea clar și răspicat fostul fundaș central și mijlocaș la închidere al naționalei.

Prevestind parcă dezastrul, Popescu explica ce ar înseamna pentru România să rateze pentru a șasea oară participarea la Campionatul Mondial: „Lucrul de care îmi este cel mai teamă este că aceste calificări ratate să nu devină normalitate! Din păcate suntem deja pe drumul ăsta. Un alt pericol imens este acela că lumea fotbalului o să ne perceapă ca pe o echipă ușor de bătut. O să își piardă respectul și deja o mare parte din el s-a pierdut”, a mai spus „Baciul”.

Popescu, necruțător cu Mirel Rădoi: „Dacă nici noi nu am avut răbdare atunci cine a avut?!”

Gică Popescu e foarte realist și spune încă o dată că la echipa națională nu există timp și se așteaptă calificări din doi în doi ani, iar Rădoi știe foarte bine în ce s-a băgat: „Dacă nici noi nu am avut răbdare cu cinci calificări ratate doar la Mondiale, atunci cine a mai avut răbdare? La echipa națională nu prea există timp și trebuie să te califici la doi ani de zile. Toată lumea vrea calificări din doi în doi ani! Iar antrenorii care acceptă acest lucru știu la ce se înhamă. Nu vreau să comentez selecția.”

Gică Popescu consideră că pur și simplu a venit momentul scandenței și să achităm nota de plată pentru tot ceea ce s-a întâmplat în fotbalul românesc în ultimii ani. Atâta timp cât nu va exista un proiect și o reconstrucție de la zero, în opinia sa rezultatele dezastruoase vor continua: „Ei au urmat cursul normal. E atât de simplu. Ce voiam noi? Atât timp cât nu faci nimic, ce să aștepți? De unde să vină? Când lași în urmă o generație și nu pui nimic în locul ei? Nu se întâmplă nimic! Doar mai dispare încă una și iar nu faci nimic și tot așa la nesfârșit! Noi tot am vorbit de proiecte și reclădiri, dar de fapt nu am făcut nimic. Niciodată nu s-a început cu adevărat un astfel de proiect. Repet, nu avem voie să nu ne calificăm într-o grupă ca aceasta! Nu putem să ne dorim să jucăm cu Luxemburg, să ne luptăm cu Lichtenstein și cu Andora dacă se poate!”, concluziona Gică Popescu pentru FANATIK înainte de meciul cu Macedonia de Nord.

„Eu când am spus acum câțiva ani că situația e încă una bună, toată lumea se uita așa cu coada ochiului. Și în continuare spun că încă suntem bine! Atât timp cât nu vom face absolut nimic pentru ca lucrurile să se schimbe, îmi e teamă că vom plânge unul pe umerii celuilalt încă mult timp de acum încolo!” – Gică Popescu