Reacția lui Gigi Becali când a aflat pe cine poate întâlni FCSB în play-off-ul Europa League: „Pfa, e bună treaba!”

, 0-2 pe Arena Națională, în ultima etapă din grupa de Europa League. „Roș-albaștrii” au ratat calificarea direct în optimi, dar au terminat pe locul 11, poziție care aduce un adversar relativ abordabil în play-off.

Reacția lui Gigi Becali când a auzit care sunt potențialii adversari ai FCSB-ului

, dar acesta a avut o reacție pozitivă când a aflat pe cine ar putea întâlni FCSB în faza eliminatorie a competiției.

Adversara „roș-albaștrilor” se va alege dintre două formații, Royale Union Saint-Gilloise, ocupanta locului 3 în prima ligă din Belgia, și PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu.

„Într-un fel e bine. Pe PAOK o cunoaștem, am bătut-o, o putem bate. Nu e o echipă foarte grea. E valoroasă, dar noi am bătut-o în 10. Ca atare, ar fi bine” a declarat Gigi Becali pentru . Întrebat despre formația belgiană, patronul FCSB-ului a fost sincer: „Nu cunosc”.

„Doar astea două sunt? Atunci e foarte bine, mai luăm un milion din bilete. Mai luăm și din victorie încă 500.000, sau cât e victoria… și putem bate chiar de două ori, că se joacă tur-retur. Două victorii sunt un milion, încă un milion din bilete, două milioane. Pfa, e bună treaba!

Dacă jucăm cu PAOK sunt optimist. Păi am bătut-o, nu? Atunci de ce să nu fiu optimist, dacă jucăm cu o echipă pe care am bătut-o? Și acasă la ei și cu om în minus. Acum să vedem ce-o vrea Dumnezeu să fie. Poate e mai bine așa, mai luăm două milioane în plus din încasări” a afirmat Gigi Becali pentru sursa menționată.

FCSB s-a impus cu 1-0 pe terenul lui PAOK pe 3 octombrie, printr-un gol înscris de Daniel Bîrligea în prelungirile primei reprize. Campioana a jucat cu un om în minus din minutul 56 al partidei, după eliminarea lui Darius Olaru.

PAOK, perioadă dificilă după suspendarea lui Răzvan Lucescu

PAOK ocupă în acest moment locul 4 în clasamentul din prima ligă a Greciei, la șapte puncte de liderul Olympiacos. Formația din Salonic a traversat o perioadă dificilă la începutul anului, după suspendarea primită de Răzvan Lucescu.

de pe 18 decembrie, iar în absența sa, echipa a înregistrat patru meciuri consecutive fără victorie, trei în campionat și unul în Cupa Greciei, de unde PAOK a fost eliminată în faza sferturilor.

În Europa League, echipa a obținut un succes important, 2-0 cu Slavia Praga, în penultima etapă, dar joi seară a fost învinsă cu același scor pe terenul lui Real Sociedad și a încheiat grupa pe locul 22, cu 10 puncte, la egalitate cu alte patru formații. Gruparea din Salonic a obținut calificarea doar datorită golaverajului pozitiv.