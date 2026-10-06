Reacția lui Gigi Becali când a auzit că Răzvan Burleanu are 27.000 de euro salariu ca președinte FRF

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Gigi Becali (68 de ani) a intervenit în forță după România – Suedia 0-1. Patronul FCSB a avut o reacție vehementă în momentul în care a aflat că Răzvan Burleanu ar încasa un salariu de 27.000 de euro pe lună în calitate de președinte FRF. Latifundiarul din Pipera l-a criticat din nou pe șeful de la „Casa Fotbalului”.

Gigi Becali, reacție vehementă când a auzit de salariul lui Răzvan Burleanu

la . Gigi Becali nu crede că protestele fanilor echipei naționale îl afectează prea mult pe președintele Federației Române de Fotbal. „(Horia Ivanovici: Contestat Burleanu ieri pe stadion, mesaje, pancarde) Nu mai poate el de pancarde. Câinele latră, ursul merge. Are el salariul nu știu cât?

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(Horia Ivanovici: Vi se pare mult că câștigă 27.000 de euro pe lună?) Horia, iartă-mă că îți spun, tu vorbești aiurea. Metaforic zic, că nu îți spun eu așa niciodată. Cum să ia atât? Nu face nimic. Ce muncește? Ce ar trebui să facă? Ar trebui să asculte doleanțele patronilor și ale fotbalului. El a venit peste noi ca stăpân”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Patronul FCSB, noi critici pentru președintele FRF

Gigi Becali nu crede că Răzvan Burleanu este responsabil pentru rezultatele proaste înregistrate de echipa națională a României. Totuși, latifundiarul din Pipera e nemulțumit de modul în care președintele FRF se raportează la patronii din fotbalul românesc. „El l-a pus pe ăla, l-a pus pe Hagi. Nu are nicio vină în astea. Eu mă refer la mentalitatea lui. Care nu va dura mult. Sau cât o mai sta, cu șmecherii, cu tiranii. Dar să te pună niște oameni, să te aleagă niște oameni în funcție, să îi iei pe ăia săraci, să comanzi fotbalul cu 7, 8, 10 inși. Să iei de la UEFA zeci de milioane și să dai mingi și tricouri la asociații, ca să iei voturile? Nu e în regulă. Fă și așa, că toată lumea face, dar ține cont de ce zice flăcara fotbalului.

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Ce se întâmplă la Liga 2, Liga 3, onoare, județ, totul se face pentru Liga 1, nu? Dacă pentru asta se face, tu trebuie să ții cont de ăștia 16 oameni. Trebuie să vorbești cu ei. El a venit, a zis că e șmecher, s-a certat cu noi toți… Proștii nu se ceartă că sunt sclavi. ‘Aoleu, a venit președintele, vai, vai, vai. A venit președintele’. Bă, sclavule, tu ești patron, ai echipă. Ăla e angajatul tău. L-ai ales să administreze”, a adăugat patronul fostei campioane.

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Regula U21, principalul deranj al lui Becali

Gigi Becali este convins că performanțele FCSB-ului și sumele aduse în fotbalul românesc prin calificări și transferuri de jucători ar trebui să îi ofere un cuvânt important în discuțiile privind deciziile FRF. „Dacă tu vezi că am adus în România sute de milioane din calificări, din transferuri de jucători. Am făcut cât toți ăștia la un loc. Nici jumătate nu au adus ei cât mine. Tu nu ții cont de Becali? Sună-l pe Becali. ‘Cum credeți?’ Mircea Sandu suna și întreba ‘Cum credeți?’ Nu am treabă cu Burleanu. Am eu treabă cu el dacă scoate regula (n.r. – Regula U21)?”, a conchis Becali.