Reacţia lui Gigi Becali, după ce Istvan Kovacs a fost delegat la U Craiova – FCSB: „Poate acum îl luminează Dumnezeu“

Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat pe Istvan Kovacs să conducă meciul dintre Craiova şi FCSB. Îi ciuda unor critici vehemente în trecut, Gigi Becali s-a arătat mulţumit de numireat centralului din Carei.

Universitatea Craiova – FCSB se joacă în etapa a patra a play-off-ului, joi, 29 aprilie, de la ora 19:45.

Gigi Becali ceruse ca Istvan Kovacs să nu mai arbitreze FCSB

„Războiul“ lui Gigi Becali cu Istvan Kovacs a atins apogeul după meciul din etapa 13 dintre FCSB şi CFR Cluj, când arbitrul nu a acordat un penalty bucureştenilor în primele minute.

La vremea respectivă, Becali tuna şi fulgera şi cerea ca Istvan Kovacs să nu mai fie desemnat jocurile echipei sale, cât timp se află în lupta pentru titlu cu ardelenii.

„Îi rog pe cei de la CCA și de la Federație, îi rog frumos, dacă vor să facă, să nu-l mai delege niciodată pe Kovacs la noi. Atât timp cât suntem cu CFR-ul în luptă, să nu-l mai dea pe Kovacs. Când nu o să mai fim cu CFR în luptă, poate să-l dea, când suntem cu ei, să nu-l dea“, declara Gigi Becali.

Gigi Becali, după delegarea lui Istvan Kovacs: „Mă bucur. Poate să demonstreze că a greşit“

Totuşi, cerinţele latifundiarului din Pipera au fost ignorate de CCA, care l-a delegat pe Istvan Kovacs la Universitatea Craiova – FCSB, în etapa a patra din play-off. Surprinzăto, însă, Becali nu a părut deranjat de această decizie.

„Ce să mai zic? Ce să mai fac? Vor să arate că ‘Noi suntem stăpânii și facem ce vrem!’ Nu avem ce să facem! Ei stăpânesc. Să facă Domnul dreptate! Ce a făcut el (n.r. – Istvan Kovacs) la meciurile cu CFR și cu Viitorul… Nu cred că el a vrut. Dracii l-au pus. Un om nu poate face așa ceva. Poate acum îl luminează Dumnezeu și poate arbitrează bine.

Și nici nu aveau pe cine să trimită! Mă așteptam într-un fel. El, Hațegan și Feșnic sunt arbitri valoroși. Într-un fel sunt îndoit, dar mă și bucur… E bun, dar are momente în care i se întunecă mintea. Știu eu ce să zic? Decât un arbitru fără valoare, mai bine unul cu valoare! Dacă vrea să arbitreze corect… Ați văzut cum arbitrează în Champions League?

Nu sunt supărat. Într-un fel, chiar îmi convine! Măcar știu că e valoros. De ce ar arbitra el împotriva noastră? Nu are niciun interes! E onoarea lui în joc! Are posibilitatea să arate că atunci a greșit! Mie îmi pare bine că l-au delegat.

Eu am spus de ani de zile că e valoros. D-asta am fost și supărat că am greșit. Faza cu Camora nu am s-o uit niciodată în viața mea! Și după aceea, Miron sare la cap, unul dă cu capul în capul lui și se dictează penalty… Dar, una peste alta, îmi convine, chiar dacă noi am cerut să nu ne mai arbitreze! Eram supărați… Nu-ți convine ca la meciurile decisive să nu te arbitreze cineva de valoare“, a declarat Gigi Becali, conform GSP.

Gigi Becali, nu-l vrea pe Kovacs în meciurile cu CFR: „Nu poate să fie echidistant“

Patronul lui FCSB consideră, totuşi, că Istvan Kovacs este prea apropiat de CFR Cluj şi nu ar trebui să fie implicat în partidele cu rivala.

„Cu CFR nu cred că e bine să ni-l dea! Nu poate să fie echidistant! Nu poate! E cu ei acolo… Dar cu altă echipă, da. Nu cred că la alte meciuri ar arbitra ca s-o ajute pe CFR! Nu ar avea de ce! Nu cred asta“, a mai spus Becali, pentru sursa citată.