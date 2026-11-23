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Nicolae Stanciu a ales să revină în SuperLigă și a semnat cu Universitatea Cluj, . Transferul său a provocat numeroase reacții în lumea fotbalului.

Gigi Becali, despre Nicolae Stanciu: „Nu mă mai interesează nimic despre el”

Gigi Becali nu s-a arătat deloc surprins de faptul că Nicolae Stanciu a ales să semneze cu Universitatea Cluj. Omul de afaceri și-a felicitat adversarii pentru transferul reușit, a recunoscut că a ratat un jucător valoros, însă a precizat că nu va face un caz din acest subiect.

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„Foarte bine că a semnat cu U Cluj. Felicitări celor de acolo că l-au convins! Dar nu am ajuns să plâng după Stanciu și până la urmă nu mă mai interesează acum. E un jucător bun, dar nu mă mai interesează nimic despre el”, a declarat Gigi Becali, conform .

Nicolae Stanciu a fost unul dintre jucătorii importanți ai celor de la FCSB în perioada în care a evoluat pentru formația patronată de Gigi Becali. Mijlocașul a plecat în Belgia în 2016, când a fost transferat de Anderlecht pentru 10 milioane de euro.

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Nicolae Stanciu a semnat cu U Cluj până în 2029

Nicolae Stanciu a revenit în SuperLiga după o perioadă de aproape 11 ani petrecută în străinătate și a ales să semneze cu formația ardeleană, în ciuda interesului manifestat de celelalte cluburi importante din România. Aspectul financiar nu a reprezentat o prioritate pentru mijlocaș, care ar fi putut câștiga mai mulți bani în China decât în România. Fotbalistul a dorit să fie mai aproape de familie, după atâția ani petrecuți departe de casă.

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, până în vara lui 2029, și vine din postura de jucător liber, după despărțirea de Dalian Yingbo, formație alături de care a câștigat titlul în China.

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„Am ales cu sufletul, voi juca cu inima. Haide, ‘U’!”, a transmis Nicolae Stanciu după oficializarea mutării.