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Denis Drăguș este pariul lui Gigi Becali în acest sezon, fiind convins să vină la FCSB după ce și-a încheiat socotelile cu Trabzonspor. Atacantul a debutat în tricoul „roș-albastru” în minutul 71, încercând să-și ajute echipa la scorul de 2-2. Nu a reușit prea multe, arătând că mai are nevoie de timp pentru a se acomoda în Superliga.

Cum s-a descurcat Denis Drăguș în partida cu Petrolul Ploiești? S-a zbătut, dar nu a reușit multe

Fazele în care Denis Drăguș a încercat să se facă remarcat, după ce a intrat în teren în minutul 71:

Minutul 71: Denis Drăguș intră determinat în teren și încearcă să-și deposedeze energic un adversar. Primele două atingeri nu au fost bune, Drăguș a dat senzația că e în contratimp.

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Minutul 75: Reușește să treacă de Țuțu, însă șutează paralel cu poarta dintr-o poziție grea.

Minutul 76: Pierde din nou mingea, cei de la

Minutul 76: Încearcă o pasă pentru Garita, însă pasa e dată total aiurea. Momentan se vede că atacantul este ieșit din ritm.

Minutul 77: Încearcă de multe ori să se demarce, dar nu primește mingi utile.

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Minutul 79: Ajunge în preajma careului propriu, arătând că este dispus să facă faza defensivă. Îi pasează lui Labonne.

Minutul 80: , însă ineficientă. Garita oricum se încurcă în balon.

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Minutul 83: Reușește o primă fază demnă de CV-ul său după ce reușește o cursă din preajma careului propriu până aproape de centrul terenului, lăsând în urmă patru adversari. Din păcate pentru FCSB faza nu a adus nimic.

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Minutul 84: Încearcă din nou un dribling, dar nu îi reușește.

Minutul 86: Încearcă să întoarcă mai mulți adversari, dar este blocat. De obicei are dueluri unu la unu cu Țuțu, pe care nu le câștigă.

Minutul 87: Reușește o fază utilă pentru Labonne, iar din această fază FCSB câștigă un corner.

Minutul 90: O pasă aparent utilă pentru Pădurariu, interceptată însă de fundașii Petrolului.

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Minutul 90+3: Drăguș are șansa de a face 3-2 pentru FCSB, dar șutează în blocaj. Mingea ajunge la Boutoutaou care se face de râs și șutează mult peste.

Jucătorii Petrolului au venit mereu câte doi trei în jurul lui Drăguș pentru a nu-i da niciun spațiu. Atacantul român nu se regăsește.

Denis Drăguș a atins mingea de 26 de ori, însă nu a reușit prea multe în timpul meciului cu Petrolul. Reacția lui Gigi Becali

Denis Drăguș a jucat 22 de minute cu Petrolul și a atins mingea de 26 de ori. A oferit 9 pase bune din 13 încercări (acuratețe 69%) și a șutat o singură dată, mult pe lângă poartă. A reușit două driblinguri din trei încercări și a fost deposedat de trei ori. Mai mult, a câștigat doar trei dueluri din 8.

„La Drăguș, poți să vezi după câteva minute? Calitatea lui se vede când are mingea la picior. Nu poți să spui de Drăguș ceva. Dacă nu îl știam, îi dădeam salariu de un milion?”, a fost prima reacție a lui Gigi Becali despre Denis Drăguș în direct la .