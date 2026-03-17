Reacția lui Ion Crăciunescu după ce Răzvan Burleanu l-a numit pe Istvan Kovacs „cel mai mare arbitru român din istorie”

ADVERTISEMENT

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a ținut să-i ia apărarea , după ce acesta din urmă a avut o decizie , iar șeful de la FRF l-a numit pe central ca fiind cel mai bun din istorie.

Ce spune Ion Crăciunescu despre declarația lui Răzvan Burleanu cu privire la Istvan Kovacs

Ion Crăciunescu a auzit cele declarate de Răzvan Burleanu cu privire la Istvan Kovacs și a evitat să împărtășească aceeași părere, aducând în același timp aminte de alți arbitri importanți pe care România i-a dat.

ADVERTISEMENT

,,Nici nu vreau să comentez prea mult. Am avut arbitri de mare clasă precum Rainea sau Igna și mulți alții. Fiecare generație a avut niște vârfuri. Au fost arbitri mari de la care și generația noastră la rândul nostru am învățat. Nu vreau să comentez prestația lui Kovacs la Rapid – Dinamo.

Dacă au fost decizii controversate înseamnă că meciul a fost greu de arbitrat. Cred că ar trebui mai multă prudență. Nici nu mă interesează dacă îi ia apărarea sau nu Răzvan Burleanu. Nu cred că trebuie să ne pronunțăm în astfel de probleme delicate și ar trebui să stăm mai mult în banca noastră fiecare”, a declarat Ion Crăciunescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs, elogiat de Răzvan Burleanu după controversele de la Rapid – Dinamo

Într-un dialog cu presa, Răzvan Burleanu a avut cuvinte de laudă pentru Istvan Kovacs, arbitrul român care în 2025 a fost la centru la finala Champions League dintre PSG și Inter, asta după ce în anii trecuți a condus și o finală de Europa League, și una de Conference League.

ADVERTISEMENT

”Din punctul meu de vedere, şi înainte de acest derby Rapid – Dinamo, şi după el, Istvan Kovacs rămâne cel mai bun arbitru român din istorie. El este primul care a arbitrat trei finale de competiţii europene intercluburi”, a declarat Răzvan Burleanu la conferința de presă.

Dinamo va cere reținerea de la delegări a lui Istvan Kovacs

Cei de la Dinamo au fost vehemenți în declarații la finalul confruntării din Giulești și chiar au anunțat că vor face toate demersurile pentru ca Istvan Kovacs să fie pedepsit pentru greșeala făcută la derby. Andrei Niculescu a confirmat că inclusiv o reținere de la delegări a centralului este o pedeapsă care trebuie luată în calcul.

ADVERTISEMENT

„Pentru ce a făcut pe plan intern și la meciul cu Rapid, evident că cerem acest lucru (n.r. – suspendarea lui Istvan Kovacs). Una e una, alta e alta. Greșeala de la meciul cu Rapid e atât de mare și atât de evidentă din punctul meu de vedere… Nici nu pot să o cataloghez greșeală, nu știu. Din acest motiv mă și intrigă. La nivelul lui nu ar fi trebuit să fie o greșeală”, a spus Nicolescu la Digi Sport.