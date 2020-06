Reacția lui Ionuț Negoiță după greva declanșată de fotbaliștii lui Dinamo: „Parțial, ar avea dreptate”

Vestea bombă a zilei de sâmbătă a fost aceea că jucătorii lui Dinamo au intrat în grevă pentru că nu și-au primit restanțele financiare, iar din această cauză nu s-a mai disputat nici amicalul care era programat cu FC Voluntari. Ionuț Negoiță, încă patronul clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare, a vorbit despre situația neplăcută și a dat mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat.

Ionuț Negoiță despre greva de ieri: „Parțial, jucătorii au dreptate”

Finanțatorul lui Dinamo a avut o primă reacție după protestul jucătorilor de ieri și a negat zvonurile că unii posibili investori spanioli ar fi virat deja o parte din bani în conturile clubului, iar el i-ar fi cheltuit.

“Ce s-a întâmplat ieri, ce aș putea să vă spun, parțial să zic că ar putea avea dreptate, dar totuși sunt dezamăgit de multe chestiuni. Da, ok, nu ne-am primit banii, avem restanțe. Nu e adevărat că nu și-ar fi primit pe anul ăsta, din câte știu ianuarie e plătit.

Sunt proprietarul că nu am de ales, eu nu mai sunt proprietarul echipei de mult timp. Nu mai sunt la curent cu ce se întâmplă. Nu văd de ce aș rămâne captiv din obligație sau cu sila. Le-am spus că fac tot ce pot să se ia licenta, le-am zis și suporterilor.

Aș vrea să dezmint, am văzut o cretinătate cum că ar fi intrat vineri cei 500 000 din înțelegerea cu spaniolii, nu au intrat banii. A fost făcută promisiunea către jucători că vor primi banii săptămâna trecută, pentru că se miza că intră banii de la spanioli, ori suporterii aveau strânși 150.000 din datorii”, a declarat Ionut Negoiță în cadrul emisiuni „Ora exactă în sport” difuzată la PRO X.

Cum decurg negocierile cu posibilii investitori spanioli

Ionuț Negoiță a vorbit și despre tratativele cu investitorii spanioli conduși de Juan Jose Melero Marin, spunând că s-a parafat un contract de împrumut pentru suma de 500.000 de euro, care a fost girat și de LPF.

„S-a făcut un contract care a fost girat și de LPF, prin care se garanta returnarea sumei de 500.000 de euro în cazul în care nu se realiza tranzacția. Din acei bani, trebuia să plătim salariile jucătorilor.

Nu pot să discut prea multe că nu se poate, sunt niște clauze de confidențialitate. Cei despre care vorbim îi știm, sunt potenți și financiar și din punct de vedere al cunoștinelor și cine își permite să dea 500.000 de euro cu titlul de împrumut spune mult despre potențialul cumpărătorilor”, a mai spus Negoiță în aceeași emisiune.

„Dinamo nu va avea de suferit din cauza procesului de bancrută frauduloasă. Ieșirea din insolvență a fost legală. Poate exista un prejudiciu, dar eu am zis că îmi asum eu eventualele prejudicii după proces" – Ionuț Negoiță

Suporterii îl acuză pe Negoiță că se ascunde

Sâmbătă seara, suporterii dinamoviști de la Peluza Cătălin Hîldan au emis un comunicat după greva declanșată de fotbaliști și îl azuză pe Ionuț Negoiță că „stă ascuns după perdea, deși ar trebui să iasă în față și să le răspundă jucătorilor”.

„Comunicat DDB

În ultima vreme, jucătorii lui Dinamo, neplătiți de mai multe luni, și-au pus speranța în promisiunile care au apărut, legate de vânzarea clubului și intrarea unei prime tranșe de bani din partea unui potențial investitor.

Astăzi au refuzat să joace meciul amical cu Voluntari și de asemenea au refuzat să se antreneze.

Nu încurajăm sub nicio formă o astfel de atitudine, dar cine le-a făcut promisiuni jucătorilor a greșit foarte mult. Este o nouă dovadă a unui management defectuos.

Jucătorii așteptau să vină cineva să le ofere explicații. Cel pe care îl așteptau la discuții este cel care deține clubul ca acționar majoritar.

Dacă nu putea să fie prezent, ar fi putut să trimită un reprezentant.

Niciun patron, niciun președinte de club și nicio comisie (despre care s-a tot vorbit zilele acestea) nu s-au prezentat să liniștească echipa.

Singurii care au fost prezenți pentru a-i încuraja pe jucători au fost reprezentanții Programului DDB.

Suporterii sunt singurii care și-au făcut partea și s-au ținut de promisiuni.

Am plătit salarii restante și o vom mai face. Am susținut echipa și am arătat că ne pasă.

Situația de astăzi ne-a luat prin surprindere, pentru că în ultimele zile am fost concentrați pe partea care ține de noi în pregătirea meciului care urmează. Și am făcut-o bine. Printr-un gest fără precedent, suporterii au cumpărat toate biletele pentru partida de sâmbătă.

Dar în tot acest timp, cineva stă după perdea, deși ar trebui să iasă în față și să le răspundă jucătorilor și eventual să ne spună și nouă dacă încă mai negociază cu diferite offshore-uri.”