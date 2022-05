Reacția lui Jorge când a aflat că ar putea deveni tată pentru a patra oară. Relația specială dintre el și fiica vitregă: „Nu credeam”

Jorge se bucură din plin de familia sa numeroasă. Artistul are trei copii, Karina, în vârstă de 12 ani, din căsnicia cu Alina Laufer, David, băiatul lui și al Ramonei Prodea și o fiică vitregă, pe Ilinca. Cântărețul nu face diferențe între ei și îi iubește pe toți la fel de mult, ba chiar a declarat că își dorește să devină tată încă o dată.

Jorge își mai dorește un copil. Cum a reacționat atunci când a crezut că soția lui este însărcinată

Jorge îi pune pe cei dragi pe primul loc și chiar a dezvăluit că uneori . El este tatăl a trei copii, Karina, David și fiica să vitregă Ilinca. Cu toate acestea, cântărețul a recunoscut că nu spune nu posibilității de a-și mări familia.

Într-un , Jorge a povestit că, în urmă cu ceva vreme, soția sa a crezut că este însărcinată. În timp ce el s-a arătat încântat de idee, Ramona Prodea nu era la fel de fericită.

„Eu nu am pus stop la copii, dar soția mea mi-a zis gata! E suficient! Acum o perioadă de timp, am mai trecut prin niște semne de întrebare.

Ne întrebam ce se întâmplă, dar a fost alarmă falsă! Ea era panicată toată, eu eram ok, am zis: să vină și al patrulea!”, a declarat Jorge.

Cum se înțelege Jorge cu fiica sa vitregă?

Jorge o consideră pe Ilinca copilul lui, cu toate că nu este tatăl ei biologic. Recunoaște că la începutul relației cu Ramona Prodea, a depus eforturi pentru a crea o legătură cu fiica acesteia.

Înainte de venirea pe lume a lui David, atenția artistului s-a îndreptat în mare parte către Ilinca, având în vedere că fetița lui, Karina, locuiește cu Alina Laufer.

Jorge a povestit că cel mai frumos moment pe care l-au trăit a fost atunci când au ieșit doar ei doi în oraș și au vorbit despre cât de mult înseamnă unul pentru celălalt.

„Noi am construit o relație despre care nici noi nu știam că poate să existe. O dragoste necondiționată! Cel mai frumos moment a fost o seară magică, eu cu Ilinca, doar noi doi la o cină, în Paris, pentru că cei mici adormiseră, eu am ieșit cu ea și am mâncat. Ne-a bufnit plânsul pe amândoi și ne-am spus dragostea față de celălalt. Dragostea asta necondiționată.

Noi nu credeam că poate să existe. Să poți să iubești un copil care nu este al tău, să-l iubești la fel de mult ca pe ceilalți doi! Fără să existe separatisme! Și că ea mă poate iubi pe mine ca tată, deși eu nu sunt tatăl ei natural. Ăsta a fost cel mai frumos moment din ultimii ani!”, a mărturisit Jorge.