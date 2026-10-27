Sport

Reacția lui Kylian Mbappe în momentul în care Harry Kane a câștigat Balonul de Aur: „Se aștepta în mod clar la mai mult”

Mihai Dragomir
27.10.2026 | 07:10
Reactia lui Kylian Mbappe in momentul in care Harry Kane a castigat Balonul de Aur Se astepta in mod clar la mai mult
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Kylian Mbappe, reacție instantă după ce l-a văzut pe Harry Kane câștigând Balonul de Aur 2026. Foto: Colaj FANATIK.
Gala Balonului de Aur 2026 a oferit un moment electrizant și plin de tensiune, surprins imediat de camere. În timp ce marele trofeu i-a revenit englezului Harry Kane, privirile tuturor s-au mutat instantaneu pe Kylian Mbappe. Expresia sa facilă a spus totul.
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Harry Kane (33 de ani) este câștigătorul Balonului de Aur 2026! Atacantul lui Bayern München a primit cea mai importantă distincție individuală din fotbal, după un sezon extraordinar. Însă succesul său nu a fost urmărit cu ochi buni de către toți cei prezenți la Londra, Kylian Mbappe rămânând împietrit după dezvăluirea marelui câștigător.

Kylian Mbappe, stană de piatră după ce l-a văzut pe Harry Kane câștigând Balonul de Aur 2026

Harry Kane a trăit o seară de neuitat la Londra. Atacantul lui Bayern Munchen a fost desemnat câștigătorul Balonului de Aur 2026, după un sezon spectaculos în care a marcat pe bandă rulantă și la echipa de club, dar și la echipa națională. Imediat după anunțarea câștigătorului, reacția lui Kylian Mbappe a devenit rapid virală. Starul francez, clasat pe poziția secundă anul acesta la marele trofeu, a adoptat o figură complet neutră, de stană de piatră. Cu o privire fixă îndreptată spre scenă și un zâmbet aproape forțat, Mbappe a bătut din palme mecanic, lăsând să se vadă dincolo de mască frustrarea uriașă de a rata din nou cel mai important premiu individual din fotbalul mondial.

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Deși nu a obținut marele premiu, atacantul celor de la Real Madrid, care a învins-o pe Barcelona de unul singur în derby-ul de duminică seară, a stabilit un record istoric, devenind singurul jucător francez care a prins de 9 ori consecutiv TOP 10 în clasamentul final. El nu terminase niciodată mai sus de locul trei, obținut în 2023. Acum, locul 3 i-a aparținut tânărului Lamine Yamal, poate și mai afectat de ratarea trofeului după ce a câștigat în vara acestui an CM 2026 cu naționala Spaniei și a prestat un fotbal de cel mai înalt nivel la Barcelona.

„Un candidat declarat la premiul suprem, atacantul francez a terminat pe locul doi, imediat în spatele lui Harry Kane. Deși a obținut cea mai bună clasare din istorie la Balonul de Aur, atacantul lui Real Madrid se aștepta în mod clar la mai mult”, au notat jurnaliștii de la Le Parisien despre Kylian Mbappe. Aceeași sursă a evidențiat și motivul pentru care Mbappe nu a pus mâna pe marele trofeu nici în acest an: „Deși a strălucit individual, atacantul în vârstă de 27 de ani nu a ridicat niciun trofeu nici cu Real Madrid, nici cu echipa națională a Franței în sezonul trecut. De asemenea, a marcat mai puține goluri decât Harry Kane, care a avut un sezon stratosferic, cu 73 de goluri în toate competițiile”. 

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Ce declara Kylian Mbappe despre Balonul de Aur

Kylian Mbappe s-a arătat mereu foarte încrezător în forțele proprii și pragmatic în ceea ce privește câștigarea Balonului de Aur. De-a lungul timpului, discursul său a evoluat pe seama acestui subiect. În toamna anului 2026, înainte de acordarea premiului unde s-a clasat pe locul secund, Mbappe a oferit o serie de interviuri în care și-a susținut direct candidatura, în ciuda lipsei trofeelor cu echipa. „Cred că pot câștiga Balonul de Aur în acest an. Mulți oameni pe stradă îmi vorbesc despre asta.

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Desigur, am scris istorie în vară, în cea mai importantă competiție din sport (n.r. Cupa Mondială), dar vom vedea… Jurnaliștii votează”, spunea superstarul francez, citat de BBC. Același fotbalist spunea în septembrie pentru France Football că: „Nimeni nu a fost mai bun decât mine în sezonul trecut”. Cotat la 200 de milioane de euro, Kylian Mbappe are 17 contribuții în 13 apariții pentru Real Madrid în acest sezon, el atingând borna de 100 de reușite pentru madrileni în 116 meciuri, fiind cel mai rapid jucător care reușește această performanță în istoria clubului.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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