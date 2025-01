Reacția lui Leo Grozavu după ce FC Botoșani a primit 3 goluri în 10 minute la Ploiești: „Am arătat ca o echipă care se zbate să supraviețuiască”

Revenit la FC Botoșani după șapte ani și jumătate, Leo Grozavu și-a început cel de-al patrulea mandat pe banca echipei cu un rezultat pozitiv, 1 . Pe terenul Petrolului însă, și nu au putut reveni în joc.

Reacția lui Leo Grozavu după Petrolul – FC Botoșani 3-1

Echipa pregătită de Adrian Mutu a înscris de trei ori în zece minute, prin Ioan Tolea, Gicu Grozav și Sergiu Hanca, iar replica lui FC Botoșani a sosit târziu, în minutul 85, când Enzo Lopez a redus din diferență, stabilind scorul final, 3-1.

ADVERTISEMENT

La final, Leo Grozavu a vorbit despre erorile comise de fotbaliștii săi, în special la fazele fixe, Petrolul marcând două dintre goluri după lovituri de colț.

„Am pregătit aceste momente ale fazelor fixe, însă nu ne-a ieșit. E nevoie de atitudine, de bărbăție. Ne-am debusolat. Jocul ne-a arătat altceva, față de ce am antrenat. Înainte de joc gândim bine perechile din apărare.

ADVERTISEMENT

Ne-a dat gol cu capul Grozav, care are 1.70 (n.r. înălțime), Ricardinho la fel. Au sub 1.80 și ne dau gol cu capul. Era greu să schimbăm soarta meciului la 0-3. Astăzi am arătat ca o echipă care se zbate să supraviețuiască. Am început bine, dar meciul se joacă 90 de minute” a afirmat tehnicianul, citat de .

FC Botoșani, pe ultimul loc în Superligă

Eșecul suferit astăzi, combinat cu victoria obținută vineri de Gloria Buzău, 3-0 cu Unirea Slobozia, o duce pe FC Botoșani pe ultimul loc în prima ligă. Formația antrenată de Leo Grozavu are 19 puncte, la fel ca buzoienii, însă nou-promovata are un golaveraj superior.

ADVERTISEMENT

„Am arătat că ne pregătim bine cu echipele importante, însă trebuie să avem constanță. Suntem într-o perioadă în care vedem care sunt caracterele jucătorilor, o să vedem pe parcurs și o să alegem pe viitor.

Degeaba cunoaștem echipele, nu e suficient” a declarat Grozavu la finalul partidei de pe „Ilie Oană”.

ADVERTISEMENT

Ultima victorie a lui FC Botoșani în campionat a fost pe 21 noiembrie, 1-0 pe teren propriu contra campioanei FCSB. Finalul de sezon regulat se anunță extrem de complicat pentru gruparea moldavă, care întâlnește cinci formații din prima jumătate a clasamentului, Sepsi, Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova și U Cluj, dar și două rivale din lupta pentru evitarea retrogradării, Gloria Buzău și Unirea Slobozia.